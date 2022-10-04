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Bitcoin ve Altcoin’lerde Yönü Belirleyecek Devlerden “Bekle Gör” Yaklaşımı

Kripto para yatırım ürünleri son birkaç hafta içerisinde küçük para girişleri gördü. Bu durum kurumsal yatırımcıların kripto paralara tereddütle yaklaştığını şeklinde yorumlandı.
09:18
4 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırım ürünleri son birkaç hafta içerisinde küçük para girişleri gördü. Bu durum kurumsal yatırımcıların kripto paralara tereddütle yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Kripto Paralarda Bekle Gör Yaklaşımı

Dijital varlık yönetim şirketi CoinShares‘in son “Dijital Varlık Fonu Akışları” raporunda değerlendirmede bulunan araştırma yöneticisi James Butterfill, üst üste üçüncü haftada küçük para girişleri gören kripto para yatırım ürünlerine yönelik soğukkanlı kurumsal duyarlılığa dikkat çekerek şunları söyledi:

Para akışları düşük kalıyor ve bu, yatırımcılar arasındaki tereddüte işaret ediyor. Bu durum 2020’nin Ekim ayından beri hafta içerisinde kaydedilen en düşük seviye olan 886 milyon dolarla yatırım ürünlerinin işlem hacmini de yansıdır.

26 Eylül ile 30 Eylül arasında, Bitcoin‘e (BTC) yatırım yapma imkanı sunan yatırım ürünleri en yüksek para girişini sadece 7.7 milyon dolarla gördü. Ethereum (ETH) yatırım ürünleri ise 5.6 milyon dolarlık para girişi ile çok daha geride kaldı. Short BTC ürünleri ise 2.1 milyon dolarlık para girişi gördü. Bu girişler, Polygon (MATIC), Avalanche (AVAX) ve Cardano (ADA) gibi altcoin’lere yatırım imkanı sunan yatırım ürünlerine 3.5 milyon dolardan fazla para çıkışı ile dengelenirken, Solana (SOL) ve çoklu yatırım yatırım ürünlerinde o hafta sırasıyla 700 bin dolar ve 400 bin dolarlık çıkış görüldü.

Singapur merkezli finansal hizmetler şirketi Matrixport’un araştırma ve strateji başkanı Markus Thielen, kripto para piyasalarının mevcut durumu ve kurumsal yatırımcı görünümü hakkında yorum yaparak şu ifadeleri kullandı:

Kripto para piyasaları şu anda bekle gör yaklaşımına işaret ediyor. Orta vadede potansiyel bir olumlu değişim 8 Kasım’daki ABD ara seçiminin ardından olabilir. Dün geceki ABD ekonomisine ait veriler, özellikle ISM imalat endeksi ABD ekonomisinde büyümenin yavaşladığını ve şimdi Fed’in daha az şahin olacağı ihtimalini gösteriyor. ABD doları rallisi kilit itici güçlerinden birini kaybetmiş gibi görünüyor ve bu faiz artışlarında bir duraksamaya işaret ediyor olabilir. Bu durum kripto paralar için yıl sonuna kadar önemli bir yükselişin işareti olabilir.

30 Eylül itibariyle aylık bazda gerçekleşen para akışına bakıldığında, kurumsalların The Merge’ye rağmen en çok ETH yatırım ürünlerinden çıktığı ve toplamda 65.1 milyon dolarlık çıkışının olduğu görülüyor. Butterfill, yaptığı yorumda “Geriye dönüp baktığımızda The Merge güncellemesi Eylül ayında toplam 65 milyon ABD doları olan para çıkışıyla iyi bir yatırımcı duyarlılığına işaret etmedi.” dedi. Buna karşılık, short BTC fonları ve BTC yatırım ürünleri 15.2 milyon dolar ve 3.2 milyon dolarlık küçük girişler gördü.

Kripto Para ETF’lerindeki Çıkışlar

CoinShares’ın izlediği kripto para yatırım ürünleri gecikmeli bir gösterge olsa da Bloomberg Intelligence’ın kripto para borsa yatırım fonlarında (ETF’ler) dikkate değer bir eğilim söz konusu.

Bloomberg Intelligence’ın sağladığı verilere göre, kurumsal yatırımcılar 2022’nin üçüncü çeyreğinde kripto para ETF‘lerinden 17.6 milyon doları çekti ve 2022’nin 2’nci çeyreğinde bu tür fonlardan 683.4 milyon dolarlık rekor çıkış gördü. Kurumsalların giriş çıkışlarının esas olarak son iki ayda gerçekleştiğini de not etmek gerekiyor. Bloomberg, 30 Eylül tarihli bir haberinde, Temmuz ayında yatırımcıların kripto para ETF’lerine 200 milyon dolardan fazla para akıttığını, çıkışların azalmasının muhtemelen 3’nci çeyrekte kripto para fiyatlarındaki düşük volatilite göstermesinden kaynaklandığını ekledi.

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