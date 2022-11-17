kripto paralarda son durum ne, Bitcoin ne kadar oldu, ETH kaç dolardan alınıp satılıyor, diğer altcoin'lerde durum ne? Gelin daha yakından bakalım.

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Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğler altcoin’lerde kripto para borsası FTX’in neden olduğu depremin bıraktığı artçılar hissedilmeye devam ediyor. FTX’in resmen iflasını duyurmasının diğer kripto para borsalarını ve şirketlerini iflasa sürükleyebileceği ve olumsuz tablonun neden olduğu sancının bir süre daha bu şekilde devam edeceğine dönük endişeler ile büyük yıkım konusu yatırımcıları korkutmuş durumda. Bu korku yatırımcıların panik satışları yapmasına neden oluyor. Peki kripto paralarda son durum ne, Bitcoin ne kadar oldu, ETH kaç dolardan alınıp satılıyor, diğer altcoin’lerde durum ne, gelin daha yakından bakalım.

BTC’de Son Durum

317.2 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,35 düşüşle 16 bin 511 dolardan işlem görüyor. FTX krizinin patlak vermesinden önce 21 bin doların üzerinde işlem gören BTC, krizin patlak verdiği günden bu yana değer kaybediyor. FTX’in zor durumda olduğunun ortaya çıktmasıyla 15 bin 840 dolara kadar düşen en büyük kripto para, böylece ayı piyasasındaki en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Altcoin’lerde Neler Oluyor?

En büyük altcoin Ethereum‘un 147.3 milyar dolar piyasa değeri ile bin 204 dolardan alıcı bulduğu görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, piyasa değeri bakımından en büyük 25 altcoin arasında fiyat hareketi ile öne çıkan altcoin, yüzde 8’in üzerinde değer kaybeden Polygon (MATIC). MATIC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 8’in üzerinde düşüşle 0,8781 dolardan alınıp satılıyor.

CoinMarketCap’in son 24 satte yatırımcısına en çok kazandıran kripto paralar listesinde ilk sırada Trust Wallet Token (TWT) yer alırken, son 24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar listesinde ise Curve DAO Token (CRV) ilk sırada yer alıyor.

Bitcoin ve altcoin’lerin sallantıda olması, ağırlıklı olarak değer kaybediyor olmaları beklendiği gibi toplam piyasa değerininde önemli ölçüde düşmesine neden oldu. Güncel beriler, toplam piyasa değerinin 827 milyar dolarda olduğunu, son 24 saatte piyasadan yüzde 2,61 oranında para çıkışı olduğunu gösteriyor.