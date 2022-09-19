Kritik haftaya girilirken, Bitcoin (BTC) ve başta Ethereum (ETH) olmak üzere birçok altcoin'in sert şekilde düştüğü görülüyor. Bitcoin ve altcoin'lerde son durum ne, neler oluyor? Detaylar haberimizde.

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Kritik haftaya girilirken, Bitcoin (BTC) ve başta Ethereum (ETH) olmak üzere birçok altcoin’in sert şekilde düştüğü görülüyor. Bitcoin ve altcoin‘lerde son durum ne, neler oluyor? Detaylar haberimizde.

Bitcoin’de Son Durum

Yazım sırasında son 24 saatte yüzde 5,99 düşüşle 18 bin 824 dolardan işlem gören Bitcoin, bir kez daha kritik destek seviyesi olan 18 bin 500 doların üzerine oturdu. Bu desteğin korunamaması halinde fiyat 17 bin 900 ila 17 bin 600 dolar aralığına gerilebiliyor. Bu aralığın altında ise 14 bin dolar ila 13 bin doların gelmesi söz konusu.

Son 24 saatte 20 bin 87 dolar ila 18 bin 763 dolar arasında volatilite gösteren BTC‘in toplam piyasa değeri 360 milyar dolarda. Bitcoin’deki sert düşüşü işlem hacminin desteklediği ve son 24 saatte yüzde 46,77 yükselişle 35 milyar dolar seviyesinde bulunduğu görülüyor. Öte yandan Bitcoin’in toplam piyasa değeri ile kripto para piyasaları üzerindeki piyasa hakimiyeti yüzde 39,6’da.

Altcoin’lerde Son Durum

En büyük altcoin Ethereum’un (ETH) bir süredir büyük güncelleme The Merge‘nin gerçekleşmesinin ardından yatırımcıların ve trader’ların “söylentiyi al, haberi sat” yaklaşımı göstermesiyle yönünü aşağıya çevirmişti. Nitekim güncellemenin gerçekleştiği 15 Eylül’de bin 600 doların üzerinde işlem gören ETH‘nin fiyatı bin 297 dolara kadar gerilemiş durumda. Yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 10,14 düşüşle bin 306 dolardan işlem gören ETH, 159.9 milyar dolarlık piyasa değeri ile kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyet oranı yüzde 17,5 seviyesinde.

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para listesinde son 24 saatteki yüzde 16,17 düşüşle Ethereum Classic‘in (ETC) öne çıktığı ve 28,55 dolardan işlem gördüğü görülüyor. Öte yandan yine CoinMarketCap’in “24 saatte yatırımcısına en çok kaybettiren kripto paralar” listesinde de ETC‘nin ilk sırada yer aldığı, hemen ardından ise yüzde 15,95 düşüşle Celsius (CEL) geliyor. CEL ise 1,42 dolardan alınıp satılıyor.

Kripto para piyasalarındaki düşüşün küresel piyasalarla birlikte geliştiğini ve Fed‘in 22 Eylül’de TSİ 21.00’da açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde geldiğini not etmek gerekiyor. Geçen haftaya kadar Fed’in 50 veya en fazla 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyordu ancak kötü gelerek beklentileri aşan ABD Ağustos ayı TÜFE verilerinin ardından 100 baz puanlık faiz artırımı potaya girdi ve bir süredir küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasalarında 100 baz puanlık faiz artırımı fiyatlanıyor. Fed, bir sonraki faiz artırımını görüşmek üzere 21 Eylül’de toplanacak. CME Fed Watch Tool, Fed’in yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan, yüzde 20 ihtimalle ise 100 baz puan faiz artırımına gideceğini işaret ediyor.