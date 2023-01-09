2021'de her ay binlerce ATM kurulumuyla yükselen dünya çapındaki Bitcoin ATM'si ağı, 2022'nin Temmuz ayından bu yana son altı ayda net olarak sadece 94 Bitcoin ATM'sinin kurulduğunu gördü.

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Bitcoin ATM’leri Satoshi Nakamoto’nun ortaya koyduğu güçlü para vizyonu için sonradan akla gelen bir düşünce iken, şimdi Bitcoin’in ana akım benimsenmesinin temel direklerinden biri olarak kabul ediliyor. 2021’de her ay binlerce kripto para ATM kurulumuyla hızla yükselen dünya çapındaki Bitcoin ATM’si ağı, 2022’nin Temmuz ayından bu yana son altı ayda net olarak yalnızca 94 Bitcoin ATM’sinin kurulduğunu gördü.

Ayı Piyasası Bitcoin ATM’lerini de Vurdu

Jeopolitik gerilimler ve küresel enflasyonun eşlik ettiği 2022 boyunca devam eden sert ayı piyasası, tüm kripto para ekosisteminin büyümesine yardımcı olan çeşitli girişimlerin önüne geçti. Sonuç olarak, bir zamanlar bu girişime öncülük eden birçok ülkede yeni Bitcoin ATM’leri kurma çabalarının azaldığı görüldü.

Temmuz ayından 2022’nin sonuna kadar geçen altı aylık dönemde dünya çapındaki kripto para ATM ağına sadece 94 Bitcoin ATM’si eklendi. Buna karşılık, CoinATMRadar’ın verilerine göre, yılın ilk altı ayında 4 bin 169 ATM kuruldu.

Küresel yavaşlamaya rağmen, İspanya ve Avustralya gibi ülkeler kripto para ATM’lerinin kurulumunda liderliği ele geçirdi. ABD ve Kanada ise en fazla ATM’ye ev sahipliği yapan ilk iki ülke konumunu koruyor. Bir zamanlar üçüncü sırada yer alan El Salvador ise İspanya ve Avustralya’nın ardından beşinci sıraya geriledi.

Bu süre zarfında, önde gelen Bitcoin ATM’si üreticisi BitAccess ise ATM kurulumunda göreceli bir düşüş yaşarken, diğerleri nispeten istikrarlı bir artış gördü.

Lightning Network Özellikli Bitcoin ATM’leri

Kripto para yatırımcıları geçtiğimiz yılın olumsuz duygularından sıyrılıp tekrar oyuna dahil oldukça, Bitcoin ATM’leri gibi alt sektörlerin toparlanması bekleniyor. Bu noktada Avustralya, El Salvador’u geçerek dördüncü en büyük kripto para ATM’si merkezi haline geldikten hemen sonra, Lightning Network (LN) özelliğine sahip ilk Bitcoin ATM’sinin kurulduğunu gördü.

LN kullanan Bitcoin ATM’leri, operatörün fonları toplu hale getirmesine gerek kalmadan işlemleri anında gerçekleştirebilmeleriyle öne çıkıyor. Bu zincir üstü (on-chain) ödemelere kıyasla potansiyel olarak işlem ücretlerinin düşmesini sağlıyor.