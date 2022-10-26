Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler neden yükseliyor, kripto paraların yükselişinin nedeni ne? BTC ve altcoin'ler için sırada ne var? Merak edilen soruların yanıtları yazımızda.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasanın yükseliş eğilimi göstermesiyle kripto para fiyatları hızla artmaya başladı. Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasası aylardır süren durgunluğu tersine çevirerek yükselişe geçti. Kripto para piyasası yükselirken, yatırımcılar sürpriz ralliye neyin neden olduğunu ve ne kadar süreceğini sorgulamaya başladı. Dev kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes’e göre güçlü kripto rallisinin arkasında ABD Hazinesi var.

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, ABD Hazinesi‘nin herhangi bir pazar arzı sıkıntısıyla mücadele etmek için piyasaya kısa vadeli hazine bonoları sağlamayı düşündüğüne dikkat çekti. Ayrıca, makroekonomik koşulların iyileşmeye başlaması ve daha elverişli hale gelmesiyle kripto para fiyatlarının artmaya başladığına değindi. ABD doları endeksi (DXY) şu anda hafifçe zayıflayan ABD dolarına işaret ediyor. Gerçekten de DXY, son 5 günde yüzde 1,77 oranında düştü ve aynı dönemde kripto para piyasasının ralli yaptığı görüldü.

Eight Global’in CEO’su ve yakından takip edilen piyasa uzmanı Michael van de Poppe de ABD Hazinesi getirilerinin düştüğüne dikkat çekti. ABD dolarının artan gücü, küresel piyasalardaki diğer birçok ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olurken, Bitcoin ve altcoin’lerin de düşmesine neden oldu. ABD dolarının hızla güçleniyor oluşu küresel finansı çevreleyen istikrarsızlıkla ilgili endişeleri iyiden iyiye artırmıştı.

Öte yandan kripto para fiyatları Birleşik Krallık’ın politik-ekonomik iklimindeki gelişmelere olumlu tepki verdi. Liz Truss’un yaptığı bütçe Birleşik Krallık’ın ekonomisinde kargaşaya neden olurken Rishi Sunak’ın yeni Birleşik Krallık Başbakanı olmasına piyasalar olumlu tepki verdi. Üstelik Sunak, Birleşik Krallık siyasetinde yaygın olarak kripto para yanlısı bir figür olarak tanınıyor. Sunak, Birleşik Krallık’ı dünyanın kripto para merkezi haline getirmek istiyor. Bununla birlikte, bazı kripto para uzmanları, Merkez Bankası Dijital Parası‘na (CBDC) verdiği destek nedeniyle yeni Birleşik Krallık Başbakanı’nı eleştiriyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler için Sırada Ne Var?

Beklentilerin altında gelen ekonomik verileri ve Fed’in yıl sonuna kadar agresif faiz artışlarını geri çekme ihtimalini değerlendiren yatırımcıların alımlarıyla Dow ve S&P 500 endeksleri 25 Ekim’de yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Küresel piyasaların ve kripto paraların kaderi şu anda Fed’in 2 Kasım 2022 tarihinde alacağı bir sonraki faiz kararının fiyatlanıp fiyatlanmayacağına bağlı. Bununla birlikte Apple gibi birçok dev teknoloji şirketi bugün üçüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak. Beklentilerin altında açıklanan kazanç raporları Bitcoin ve altcoin‘lerde düşüşe neden olabilir. Bu bakımdan yatırımcıların gözü şirketlerin açıklayacağı kazanç raporlarında olacak.