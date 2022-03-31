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Bitcoin ve Altcoinler Neden Düşüyor? Güncel Piyasa Beklentileri!

Bitcoin (BTC) yeniden 46.000 doların altına sarktı. Son fiyat hareketi hangi olayla tetiklendi?
19:34
31 Mart 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

En büyük kripto para birimi kısa süre önce 45.800 dolara kadar düştü. Altcoinler BTC düşüşüyle birlikte kırmızıya bulandı. Peki kısa vadeli beklentiler neler? Bitcoin düşüşünün kaç dolar seviyesinde durması bekleniyor? Düşüşü tetikleyen gelişmeleri ve diğer detayları ele alalım.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bitcoin (BTC), BTC fiyat hareketi geçen hafta sonu CME vadeli işlem boşluğu sebebiyle geri çekilmeye başladı. Bitcoin vadeli fiyatı önceki günün kapanış rakamı üzerinde veya altında bu tarz büyük boşluklar oluşturabiliyor. CME vadeli işlemleri 25 Mart’ta 44.650 dolar civarında işlem gördü ve 28 Mart’ta 46.725 dolardan açıldı. Ortaya çıkan “boşluk”, tarihsel emsallere dayanarak çok iyi “doldurulabilir”, bu da Bitcoin’in 2.000 dolarlık daha düşüş yaşayabileceğini gösteriyor.

Özellikle 48.000 doların destek olarak korunamaması da mevcut düşüş hareketini besleyen diğer bir faktör oldu. Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 46.000 doların üzerine çıktı.

Bitcoin Yorum

Bugün 46.000 dolar bölgesi iki kez test edildi. RSI’da yaşanan sert düzeltme zayıf hacimle devam eden piyasalarda yüklü satışların geldiği şeklinde yorumlanabilir. Fiyatın 200 günlük ortalama üzerinde tutunabilmesi olumludur, RSI nötr bölgeye yaklaşıyor ve iğne attığı bölgeden tepki alımları geldi. Düşüşün durulması için Bitcoin’in 44.777 doların üzerinde tutunması gerekiyor.

Bununla birlikte, popüler kripto analisti @CivEkonom, geçen yıla göre 52.000 ile 54.000 dolar arasında “gizli” bir önceki boşluğun da açık kaldığını yazdı.

CME Bitcoin vadeli işlemlerinde boşluklar her zaman doldurulur”

Diğer bir analist Anbessa ise fiyatın 44.000 doların altına sarkması halinde şimdiye kadarki yükseliş perspektifinin boşa çıkacağını düşünüyor. Öte yandan 2022 yılında korku ve açgözlülük endeksi ilk defa son yükselişte açgözlülüğe döndü.

Yatırımcıların artan volatiliteye karşı bu dönemlerde daha dikkatli olması gerekiyor. Ethereum 3.300 dolar ve XRP ise 0,81 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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