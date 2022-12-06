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Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Merak Konusuydu! Nefesler Tutuldu, Gözler O Tarihe Çevrildi!

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki Demokratlar, önümüzdeki hafta FTX ile ilgili yapılacak soruşturma duruşması öncesinde SEC Başkanı Gary Gensler'i dinleyecek.
11:30
6 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ndeki Demokratlar, önümüzdeki hafta FTX ile ilgili yapılacak soruşturma duruşması öncesinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’i dinleyecek. Gensler’in söyleyecekleri Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilecek.

Gözler 13 Aralık’a Çevrildi

SEC Başkanı Gary Gensler, 13 Aralık’ta demokrat üyelere özel bir oturumda konuşacak. The Block’un ulaştığı bilgilere ve Demokrat bir yardımcı tarafından teyit edilen takvime göre, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘nun (CFTC) bir üst düzey personeli de 5 Aralık’ta komitedeki Demokratlar ve Cumhuriyetçilere konuşma yaptı.

Gensler’in ya da CFTC‘deki mevkidaşı Başkan Rostin Behnam’ın gelecek haftaki duruşmaya katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Behnam geçtiğimiz hafta ABD Senatosu Tarım Komitesi önünde FTX ve kurumun kripto paralara yaklaşımında reform yapılmasına yönelik mevzuat hakkında ifade vermişti.

SEC Başkanı, FTX’in çöküşünü kripto para piyasasındaki modelin bir parçası olarak nitelendirmesiyle öne çıkmış, kripto para topluluğun tepkisini çekmişti. Gensler’in 13 Aralık’taki konuşmasında SEC’in yatırımcıları korumak için daha fazlasını yapıp yapamayacağı konusunda hem Cumhuriyetçiler’den hem de Demokratlar’dan gelecek soruları yanıtlayacak gibi görünüyor.

ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB) Direktörü Rohit Chopra da 14 Aralık’ta bir duruşmada Demokratlara konuşma yaparak bilgi verecek, ancak bu duruşmanın ana odağının önümüzdeki hafta için planlanan kurum için düzenli bir denetim duruşması olması söz konusu.

Chopra yönetimindeki CFPB, çoğunlukla SEC ve CFTC’nin yetki alanına giren kripto paralar konusunda daha az aktif olduğu görülen bir kurum, ancak kripto para kredi şirketi Nexo kısa süre önce CFPB’nin incelemesine yanıt olarak ABD’den çıkmayı planladığını açıkladı. Kurum, ayrıca son günlerde kripto paraların düzenlemesinde daha aktif bir rol alabileceğini belirtti.

Komite Sam Bankman-Fried’ı Dinlemek İstiyor

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi zor durumdaki FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘i (SBF) dinlemek istiyor ve mevcut FTX CEO’su John Ray III’ten güncel gelişmeler hakkında ifade vermesini talep etti. Bankman-Fried hafta sonu attığı bir tweet ile gelecek haftaki duruşmaya katılmayacağını belirtirken, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Maxine Waters, D-Calif, Bankman-Fried’ın duruşmaya katılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

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