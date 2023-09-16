  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kıyamet Gibi Uyarı! Kayıtsızlık Yazı, Hoşnutsuzluk Kışına Dönüşebilir!

Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Kıyamet Gibi Uyarı! Kayıtsızlık Yazı, Hoşnutsuzluk Kışına Dönüşebilir!

Özet

  • Meltem Demirors, kripto para piyasasında belirsizliğin piyasa katılımcılarını piyasa dışında tuttuğunu ve kayıtsızlık yazından geçildiğini söyledi.
  • Demirors, kripto para tabanlı yatırım ürünlerindeki para akışlarına ve düşen işlem hacmi üzerinden belirsizliği vurgu yaptı.
  • Demirors, belirsizliğin ortadan kalması için ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:30
16 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Avrupa’nın en büyük varlık yönetim şirketi olan CoinShares‘ın baş strateji sorumlusu (CSO) Meltem Demirors, nispeten sessiz, düşük volatiliteli piyasa koşullarının olduğu yaz döneminin ardından belirsizliğin devam edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

“Belirsizlik Piyasa Katılımcılarını Piyasa Dışında Tutuyor”

Meltem Demirors, Bloomberg’e verdiği son röportajda, kripto para piyasasında yüksek düzeyde belirsizlik olduğunu ve bunun çeşitli piyasa katılımcılarını piyasa dışında kalmaya ittiğine dikkat çekerek “Duygular piyasaya olan para akışına karşılık geliyor akışlara bakıldığında tüm harika haberlere rağmen bu yazın bir ilgisizlik yazı olduğunu görebiliriz.” dedi.

Demirors röportaj sırasında ayrıca şunları söyledi:

Kripto para tabanlı yatırım ürünlerine para akışları oldu ve Bitcoin‘de BlackRock’ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu yaptığı haberiyle resmen bir patlama oldu. Ancak geçen ay 300 milyon dolarlık çıkış görüldü. Geçen hafta, halka açık kripto para tabanlı yatırım ürünlerinde yüzde 70 daha az işlem hacmi üretildi ve spot ve türev ürünler tarafında da işlem hacmi yüzde 30 oranında düştü.

Tüm bunlar belirsizliğin bariz olduğu bir kayıtsızlık yazına karşılık geliyor. Çok fazla belirsizlik var ve şu anda gördüğümüz şey tam olarak yatırımcıların, trader’ların, piyasa yapıcıların kenarda durup beklediği.

“Belirsizliğin Çözümü İçin Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Bir Araya Gelmesi Gerekiyor

CoinShares CSO’su hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında ABD’li yasa koyucuların kripto para endüstrisine düzenleyici netlik sunması gerektiği konusunda bir fikir birliği olduğunu ve mevcut durumun ancak bu fikir birliğiyle değişebileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

Her iki tarafın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum ve bir şeyler yapılması gerektiği konusunda çok fazla fikir birliği olduğunu görüyorum. Neredeyse on yıldır bu sektördeyim ve ABD yaşıyorum. ABD’de kripto parayla ilgilenen birden fazla şirket kurdum. Sırf politik sorunlardan dolayı eşyalarımızı toparlayarak taşınmayı zorunda kalmak istemiyorum.

Konunlarla uyumlu düzenlemelere ihtiyacımız olduğu çok açık ve bunun ABD Kongresi’nden gelmesi gerekiyor çünkü düzenleyici kurumların alfabe çorbasının aynı fikirde olmayacağı açık. Tüm bunların nasıl çözüleceğini görmekten biraz korkuyorum çünkü bu noktada açılmış çok fazla dava var ve çok fazla farklı emsaller ortaya çıkıyor. Bunun gerçekten çözülmesi için herkesin bir şeyler yapmak üzere bir araya gelmesi gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Verileri Paylaştı: Kripto Para Borsalarındaki BTC ve ETH Arzı Düşüşte
Kripto Analiz Platformu Santiment, Kritik Verileri Paylaştı: Kripto Para Borsalarındaki BTC ve ETH Arzı Düşüşte
Dünyaca Ünlü Psikolog’dan Kritik Kripto Para ve Banka Açıklaması! Kripto Paralar Bankaların Yerini Mi Alıyor?
Dünyaca Ünlü Psikolog’dan Kritik Kripto Para ve Banka Açıklaması! Kripto Paralar Bankaların Yerini Mi Alıyor?
Onlar Geri Döndü: Kripto Paralar Büyük Harekete Hazırlanıyor
Onlar Geri Döndü: Kripto Paralar Büyük Harekete Hazırlanıyor
Stablecoin Likiditesinin Kripto Piyasasına Etkisi! Analistten Detaylı Analiz!
Stablecoin Likiditesinin Kripto Piyasasına Etkisi! Analistten Detaylı Analiz!
Öngörüleriyle Şaşırtan Analistten Çarpıcı Yorum! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin 2019’a İşaret Etti!
Öngörüleriyle Şaşırtan Analistten Çarpıcı Yorum! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin 2019’a İşaret Etti!
Kripto Para Yatırımcıları İçin Umut: Altcoinler Hızla Yükselebilir Mi?
Kripto Para Yatırımcıları İçin Umut: Altcoinler Hızla Yükselebilir Mi?
Sürpriz Karar! Kripto Para Dünyasının Olay İsimlerine 9 Yıl Ticaret Yasağı Getirildi!
Sürpriz Karar! Kripto Para Dünyasının Olay İsimlerine 9 Yıl Ticaret Yasağı Getirildi!
Analistten Kritik Yorum: ABD Doları Düşüşte ve Kripto Pazarlarına Olası Etkisi!
Analistten Kritik Yorum: ABD Doları Düşüşte ve Kripto Pazarlarına Olası Etkisi!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023