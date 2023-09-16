Avrupa’nın en büyük varlık yönetim şirketi olan CoinShares‘ın baş strateji sorumlusu (CSO) Meltem Demirors, nispeten sessiz, düşük volatiliteli piyasa koşullarının olduğu yaz döneminin ardından belirsizliğin devam edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

“Belirsizlik Piyasa Katılımcılarını Piyasa Dışında Tutuyor”

Meltem Demirors, Bloomberg’e verdiği son röportajda, kripto para piyasasında yüksek düzeyde belirsizlik olduğunu ve bunun çeşitli piyasa katılımcılarını piyasa dışında kalmaya ittiğine dikkat çekerek “Duygular piyasaya olan para akışına karşılık geliyor akışlara bakıldığında tüm harika haberlere rağmen bu yazın bir ilgisizlik yazı olduğunu görebiliriz.” dedi.

Demirors röportaj sırasında ayrıca şunları söyledi:

Kripto para tabanlı yatırım ürünlerine para akışları oldu ve Bitcoin‘de BlackRock’ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu yaptığı haberiyle resmen bir patlama oldu. Ancak geçen ay 300 milyon dolarlık çıkış görüldü. Geçen hafta, halka açık kripto para tabanlı yatırım ürünlerinde yüzde 70 daha az işlem hacmi üretildi ve spot ve türev ürünler tarafında da işlem hacmi yüzde 30 oranında düştü. Tüm bunlar belirsizliğin bariz olduğu bir kayıtsızlık yazına karşılık geliyor. Çok fazla belirsizlik var ve şu anda gördüğümüz şey tam olarak yatırımcıların, trader’ların, piyasa yapıcıların kenarda durup beklediği.

“Belirsizliğin Çözümü İçin Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Bir Araya Gelmesi Gerekiyor

CoinShares CSO’su hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında ABD’li yasa koyucuların kripto para endüstrisine düzenleyici netlik sunması gerektiği konusunda bir fikir birliği olduğunu ve mevcut durumun ancak bu fikir birliğiyle değişebileceğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: