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Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcıları Federal Reserv (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı konuşmayı beklerken, kripto para piyasası toparlanma belirtileri gösteriyor. BTC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,84 yükselişle 23 bin doların hemen üzerinde, 23 bin 15 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) ise aynı dönemde kaydettiği yüzde 0,9 yükselişle bin 644 dolardan el değiştiriyor. Peki Powell’ın yapacağı konuşmanın kripto para piyasasını nasıl etkilemesi bekleniyor? İşte kritik konuşma öncesi beklentiler.

Yatırımcılar Konuşmayı Dikkatle Takip Edecek

Fed Başkanı Jerome Powell‘ın bugün TSİ 20:40’da Washington Ekonomi Kulübü’nde yapacağı konuşma yatırımcılar için önemini koruyor. Geçen haftaki FOMC toplantının ardından gerçekelştirilen basın toplantısı sırasında yaptığı bir dizi dezenflasyon yorumu piyasalar tarafından şahin bir Fed’ten ziyade güvercin Fed olarak yorumlanmasıyla hisse senetleriyle birlikte BTC ve altcoin’ler ralli yapmıştı.

Pek çok kişi, Powell’ın faizlerin nereye gittiği konusunda daha fazla netlik sunması ya da geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artırımının ardından yapılan bazı yorumlara açıklık getirmesi için bu konuşmayı bir fırsat olarak görüyor.

Powell’ın, kısa vadeli faizlerin düzenlemesini yapan Fed’in Başkanı olarak ABD doları üzerinde diğer herkesten fazla etkisi bulunmaktadır. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde izlenecek politikayla ile ilgili öngörülerinden faydalanmak için Powell’ın konuşmalarını yakından takip eder.

Konuşma Piyasaları Baskı Altına Alabilir

BNY Mellon Wealth Management’ın küresel yatırımcı çözümleri başkanı Sinead Colton Grant, “Bence piyasa yeniden değerlendirme modunda ve bu yüzden piyasaların biraz geri çekildiğini görüyorsunuz, kesinlikle istihdam verilerinin ardından ve bugün biraz daha fazlasını görüyoruz. Powell’dan basın toplantısındaki açıklamalara piyasaların verdiği tepkinin bir kısmını azaltmaya dönük bir girişim göreceğinizi düşünüyorum.” sözleriyle Fed Başkanı’nın açıklamalarının piyasalara baskılayabileceği uyarısında bulundu.

Kripto para uzmanlarının ve analistlerinin bir kısmı 20 bin dolar seviyesine varan bir düzeltme beklerken, geriye kalanlar 25 bin dolar ve üzerine doğru bir hareket bekliyor. Bu bakımdan Powell’ın konuşması beklenen bu fiyat hareketliliği için yön konusunda belirleyici olabilir.