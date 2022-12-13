Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Kulağı O Kritik Verilerde! İşte Beklentiler

Bitcoin ve Altcoin’lerin Gözü Kulağı O Kritik Verilerde! İşte Beklentiler

Fed'in 14 Aralık'ta alacağı faiz kararını doğrudan doğruya etkileyecek olan kritik verilerinin açıklanmasına saatler kala Bitcoin (BTC) ve altcoin'lerdeki hacim iyiden iyiye düştü.
11:14
13 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’de Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasına saatler kaldı. Açıklanacak verilerle enflasyonda zirvenin geri kaldığı senaryosunun desteklenmesi beklenirken Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki hacim iyiden iyiye düşmüş durumda. Fed’in 14 Aralık’ta alacağı faiz kararını doğrudan doğruya etkileyecek olması TÜFE verilerinin önemini artırıyor.

Gözler Kasım Ayına İlişkin TÜFE Verilerinde

Bugün TSİ 16.30’da ABD’de Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak. Ekim ayında yüzde 7,7 olarak gelen yıllık TÜFE’nin yüzde 7,3 gelmesi beklenirken, yüzde 0,4 olarak açıklanan aylık TÜFE’nin ise yüzde 0,3 olarak gelmesi bekleniyor.

Ilımlı enflasyon beklentileri Pazartesi günü hisse senedi endekslerinin yukarı yönde hareket ettirirken, ABD dolar endeksi (DXY) yatay seyir izlediği görülüyor.

9 Aralık’ta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri beklentileri aşmış, aylık bazda yüzde 0,3 (beklenti yüzde 0,2) ve yıllık bazda yüzde 7,4 (beklenti yüzde 7,2) olarak gelmişti. Genel olarak hem üretici hem de tüketici tarafındaki enflasyonda trendin aşağı olduğu, bunun da yatırımcılar arasında görece risk iştahının artırdığı görülüyor. Bilindiği üzere TÜFE, Haziran ayında yüzde 9,1 ile ÜFE ise Mart ayında yüzde 11,2 ile zirve yapmıştı.

Fed’in Faiz Kararı Bekleniyor

Öte yandan Federal Reserv (Fed) üyelerinin 14 Aralık’ta FOMC toplantısında bir araya gelmesi ve merakla beklenen faiz kararını vermesi bekleniyor. Beklentiler Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve federal fon hedef oranını yüzde 4’den yüzde 4,5’e çıkarması yönünde.

CME’nin FedWatch aracı, 50 ve 75 baz puan olmak üzere iki oranda faiz artırımının masada olduğunu gösteriyor. Araç, 50 baz puanlık faiz artırımı için yüzde 74,7, 75 baz puanlık faiz artırımı için ise 25,3’lük ihtimale işaret ediyor. TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi 75 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini artıracakken, beklentilerin çok üzerinde gelmesi 100 baz puanlık faiz artırımının masaya gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda BTC ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklarda sert düşüşler gözlemlenebilir. Bu bakımdan TÜFE verileri yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor olacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dikkat! ABD’de Enflasyon Düşüyor! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!
Dikkat! ABD’de Enflasyon Düşüyor! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!
Kırmızı Alarm! Dogecoin’de Korkutan Rapor! İşte Yıl Sonu Tahmini!
Kırmızı Alarm! Dogecoin’de Korkutan Rapor! İşte Yıl Sonu Tahmini!
Dikkat! 5 Uzman Reuters’e Konuştu: Bitcoin 30 Bin Dolara mı Yoksa 10 Bin Dolara mı Gidiyor?
Dikkat! 5 Uzman Reuters’e Konuştu: Bitcoin 30 Bin Dolara mı Yoksa 10 Bin Dolara mı Gidiyor?
Son Dakika! Bitcoin, Altın, Gümüş, Dolar Hepsi Bunu Bekliyordu! BTC Neden Yükseliyor?
Son Dakika! Bitcoin, Altın, Gümüş, Dolar Hepsi Bunu Bekliyordu! BTC Neden Yükseliyor?
Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO Tarih Verdi: Bitcoin’de Bu Seviye Kaçınılmaz!
Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO Tarih Verdi: Bitcoin’de Bu Seviye Kaçınılmaz!
Dünyanın En Büyüğü Uyardı! Eşi Görülmemiş Kriz Geliyor! İşte Bitcoin’de Beklentiler!
Dünyanın En Büyüğü Uyardı! Eşi Görülmemiş Kriz Geliyor! İşte Bitcoin’de Beklentiler!
Birçok Kez Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: İşte En Gerçekçi Tablo!
Birçok Kez Bilen 3 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: İşte En Gerçekçi Tablo!
Son Dakika! SEC Spot Bitcoin ETF İçin Talepte Bulundu!
Son Dakika! SEC Spot Bitcoin ETF İçin Talepte Bulundu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022