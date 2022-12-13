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ABD’de Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasına saatler kaldı. Açıklanacak verilerle enflasyonda zirvenin geri kaldığı senaryosunun desteklenmesi beklenirken Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerdeki hacim iyiden iyiye düşmüş durumda. Fed’in 14 Aralık’ta alacağı faiz kararını doğrudan doğruya etkileyecek olması TÜFE verilerinin önemini artırıyor.

Gözler Kasım Ayına İlişkin TÜFE Verilerinde

Bugün TSİ 16.30’da ABD’de Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak. Ekim ayında yüzde 7,7 olarak gelen yıllık TÜFE’nin yüzde 7,3 gelmesi beklenirken, yüzde 0,4 olarak açıklanan aylık TÜFE’nin ise yüzde 0,3 olarak gelmesi bekleniyor.

Ilımlı enflasyon beklentileri Pazartesi günü hisse senedi endekslerinin yukarı yönde hareket ettirirken, ABD dolar endeksi (DXY) yatay seyir izlediği görülüyor.

9 Aralık’ta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri beklentileri aşmış, aylık bazda yüzde 0,3 (beklenti yüzde 0,2) ve yıllık bazda yüzde 7,4 (beklenti yüzde 7,2) olarak gelmişti. Genel olarak hem üretici hem de tüketici tarafındaki enflasyonda trendin aşağı olduğu, bunun da yatırımcılar arasında görece risk iştahının artırdığı görülüyor. Bilindiği üzere TÜFE, Haziran ayında yüzde 9,1 ile ÜFE ise Mart ayında yüzde 11,2 ile zirve yapmıştı.

Fed’in Faiz Kararı Bekleniyor

Öte yandan Federal Reserv (Fed) üyelerinin 14 Aralık’ta FOMC toplantısında bir araya gelmesi ve merakla beklenen faiz kararını vermesi bekleniyor. Beklentiler Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve federal fon hedef oranını yüzde 4’den yüzde 4,5’e çıkarması yönünde.

CME’nin FedWatch aracı, 50 ve 75 baz puan olmak üzere iki oranda faiz artırımının masada olduğunu gösteriyor. Araç, 50 baz puanlık faiz artırımı için yüzde 74,7, 75 baz puanlık faiz artırımı için ise 25,3’lük ihtimale işaret ediyor. TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi 75 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini artıracakken, beklentilerin çok üzerinde gelmesi 100 baz puanlık faiz artırımının masaya gelmesine neden olabilir. Böyle bir durumda BTC ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklarda sert düşüşler gözlemlenebilir. Bu bakımdan TÜFE verileri yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor olacak.