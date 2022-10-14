Bitcoin ve altcoin'ler zor günlerden geçerken, hatta zaman zaman çöküşler görürken oraya yüz milyonlarca dolar aktı.

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Kripto para piyasaları zor günlerden geçiyor olsa da Web3 oyunlarının ve metaverse projelerinin bir önceki çeyreğe göre daha düşük olsa da büyük yatırımlarla devam ettikleri görülüyor.

2022 Yılı Beklentisi 9.25 Milyar Dolar

Blockchain analiz platformu DappRadar, 12 Ekim’de yayımladığı Blockchain Oyunları Raporu‘nda, Blockchain ve metaverse projelerinin yılın 3’ncü çeyreğinde 1.3 milyar dolar yatırım aldığını bildirdi. Rakam yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 48 daha düşük olsa da etkileyici olarak kabul ediliyor. Söz konusu verileri elde etmek için 50 ağdaki Blockchain faaliyetlerini izleyen DappRadar, 2021’in üçüncü çeyreğine kıyasla yatırımcıların neredeyse iki katına çıktığını belirtiyor. Buna ek olarak, rapor Blockchain tabanlı oyun projelerinin yalnızca Eylül ayındaki yatırımlar ve ortaklıklarla 156 milyon dolar topladığını ortaya koyuyor.

Inworld AI veya Hadean gibi Web3’de metaverse altyapısını oluşturmaya odaklanan projeler, üç aylık dönemde yapılan yatırımların yüzde 36’sından fazlasını üstlendi. Yılın tamamına ilişkin tahminler açısından rapor, yatırımcıların Blockchain tabanlı oyun endüstrisine ilişkin yükseliş görünümü devam ediyor olsa da uzmanlar 2022 yılı için toplam yatırım beklentisini yüzde 8,8 düşürerek 9.25 milyar dolar civarında gerçekleşmesini bekliyor.

Blockchain Tabanlı Oyunların Yükselişi

Rapor, aynı zamanda Eylül ayında oyunların akıllı sözleşmeleriyle etkileşime giren günlük benzersiz aktif cüzdan sayısının (UAW) 912 bini görerek dönem boyunca kaydedilen Blockchain aktivitesinin yaklaşık yarısını (yüzde 48) oyunların oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte, oyun projeleri için kullanılan ilk altı Blockchain arasında Solana (SOL), bir önceki çeyreğe kıyasla artış kaydeden tek Blockchain oldu ve oyun aktivitesinin yalnızca yüzde 4,82’si bu ağda gerçekleşmesine rağmen, 2’nci çeyrekten 3’ncü çeyreğe kadar UAW sayısında yüzde 269’a varan bir artış kaydetti.

Yakın zaman önce yayımlanan başak bir raporda ise yatırım gerisi (ROI) anlamında metaverse oyunu Axie Infinity‘nin (AXS) yanı sıra metaverse’de arazi alım satımına imkan veren The Sandbox (SAND) ve Decentraland‘ın (MANA) en kârlı projeler olduğuna işaret edilmişti.