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  •   Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!

Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Merakla Beklediği Oylama 2023’e Ertelendi!

Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcılarının merakla beklediği oylama, 2023'ün Şubat ayına ertelendi.
16:00
4 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Birliği (AB) yasa koyucuları, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere sert kurallar getiren Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yasa tasarısını 2023’ün Şubat ayına kadar oylamayacak. Bu, AB içinde faaliyet gösteren kripto para şirketleri için birtakım şartlar koşan lisanslama sisteminin uygulanmasında ek gecikmeler yaşanabileceği anlamına geliyor.

Bu Ay İçinde Yapılması Planlanan Oylama İptal Edildi

CoinDesk’in bugünkü haberine göre, Avrupa Parlamentosu‘ndan bir temsilci, MiCA yasa tasarısının uzunluğu ve karmaşıklığı nedeniyle bu ay içinde yapılması planlanan oylamanın iptal edildiğini söyledi.

Haziran ayında TerraUSD‘de olduğu gibi benzer bir çöküşü önlemek amacıyla stablecoin’ler için rezerv kriterlerini belirleyen yasa tasarısının temel çerçevesi kabul edilmiş ve Ekim ayında yasa tasarısının tam metni yayımlanmıştı. Bununla birlikte, yasa tasarısının yasal olarak bağlayıcı hale gelmesi için AB parlamenterlerinin yanı sıra AB Konseyi’ni oluşturan üye hükümetlerin de onayını alması gerekiyor.

Yasa 24 Dile Çevrilecek

İngilizce dilde hazırlanan MiCA gibi yasaların AB’deki süreçlerle uyumlu hale gelmesi için AB içerisinde kullanılan 24 resmi dilin her birinde erişilebilir olması gerekiyor. Bu da yasanın 24 dile çevrileceği anlamına geliyor.

Yasa tasarısının hükümleri, cüzdan sağlayıcıları ve kripto para borsaları gibi kripto para şirketlerini ulusal makamlardan lisans almaya zorluyor. Yasa, bu platformların yasanın nihai şeklini alarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmasından 12 ila 18 ay sonra uygulanmaya başlayacağını öngörüyor. Bu, başlangıçta gelecek yılın ilkbaharında uygulanması planan bir şeydi ancak bu tarafta da erteleme yapılmak zorunda kalınacak gibi görünüyor.

Ağustos ayında Avrupa Komisyonu‘nun (AK) teknolojik yenilik ve siber güvenlik politikası danışmanı Peter Kerstens, MiCA yasa tasarısının kabul edilerek yasalaşması halinde, Terra ekosistemi gibi çöküşleri önlemeyi amaçlayan katı kurallar, kripto paralar ve değiştirilemez token’lara (NFT’ler) yönelik yaklaşım da dahil olmak üzere kripto para piyasasına birçok değişimin yaşanmasına neden olacağını söylemişti.

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