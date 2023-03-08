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Bitcoin ve Altcoin Fiyatlarında Patlama Yaptırabilir! Yatırımcıların Gözü Kulağı Bu 3 Gelişmede!

Mevcut koşullarda kripto para piyasasında üç potansiyel gelişme yüksek ihtimalle büyük piyasa yükselişini tetikleyebilir. İşte o üç gelişme.
08:08
8 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Grayscale’in SEC’e spot Bitcoin ETF’ini onaylatacağına dair argümanlarla birlikte kripto para piyasası şu anda biri XRP davası olmak üzere iki yüksek profilli gelişmeye güveniyor. Uzun zamandır XRP davasının potansiyel olarak kripto para piyasasının kaderini belirleyebileceği tartışılıyor. İlginç bir şekilde, her iki gelişmede de son aşamaya gelindiği değerlendiriliyor; XRP topluluğu mahkemeden çıkacak Özet Karar’ı beklerken, Grayscale ise 2023’ün ikinci yarısı gibi yakın bir tarihte spot Bitcoin ETF’i başvurusu hakkında nihai kararın çıkmasını bekliyor. Şimdi gelin kripto paralarda boğu koşusunu tetikleyebilecek 3 gelişmeyi ele alalım.

Kripto Paralarda Boğa Koşusu Tetikleyicileri

Kripto para piyasası için stresli geçen 2022 yılının arka planında, Silvergate Bank likidite krizi 2023’ün ilk büyük gerilimi olarak ortaya çıktı. Öyle ki son borsa rallisi Bitcoin fiyatlarındaki toparlanmayı teşvik etmeye yetmedi. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek üç gelişme, bir sonraki kripto boğa koşusunun başlamasını tetikleyebilir.

Bunlardan ilki Ripple’ın SEC’in açtığı davayı kazanması ve ardından XRP‘nin ABD borsalarında yeniden listelenmesi. Tüm bunlar kripto para piyasası için büyük bir yükselişin tetikleyicisi olabilir. Benzer şekilde Grayscale, spot Bitcoin ETF‘i başvurusunu SEC’e onaylatmayı başaracak olursa bu ekosistem için büyük bir düzenleyici onay anlamına gelecek.

Kripto para piyasasında yükselişi tetikleyecek bir diğer yükseliş olayı da Ukrayna’daki savaşın sona ermesi olabilir ki bu sadece kripto para piyasasında değil küresel piyasalarda da rahatlama sağlayabilir. Dolayısıyla, bu olasılıklardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Bitcoin fiyatı muhtemelen önemli direnç seviyelerini test etme şansına sahip olacaktır. Şimdilik biraz uzak bir ihtimal olsa da 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğinin de kripto para piyasası üzerinde olumlu etki etmesi bekleniyor.

Kripto Paralarda Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), gün içinde kaydettiği yüzde 1,47 düşüşle 22 bin 146 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin ve ikinci en büyük kripto para olan Ethereum (ETH) ise gün içinde kaydettiği yüzde 0,82 düşüşle bin 561 dolardan el değiştiriyor.

CoinMarketCap’in günün en çok kazandıran ve en çok kaybettiren altcoin’ler listesine bakıldığında en çok kazandıranlar arasında başı yüzde 11,08 yükselişle Bone ShibaSwap‘in (BONE) çektiği görülüyor. Günün en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde ise ilk sırada yüzde 9,82 düşüşle Stacks (STX) yer alıyor.

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