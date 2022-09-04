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Bitcoin Üzerinde Kirli Oyunlar Oynanıyor! Analistin Yeni Tahmini Korkuttu!

 Kripto para piyasası kısır bir döngü içerisinde yerinde sayarken. kıdemli bir analist Fed para politikası ve Bitcoin'e (BTC) dair ilginç bir uyarıda bulundu. 
20:10
4 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto para piyasası kısır bir döngü içerisinde yerinde sayarken, kıdemli bir analist Fed para politikası ve Bitcoin’e (BTC) dair ilginç bir uyarıda bulundu.

Bitcoin’de Düşüş, Sona Ermedi!

Bitcoin  ve Ethereum (ETC), istikrarsız bir fiyat hareketi sergilemeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı, geçen hafta %6’nın üzerinde düştü. BTC, an itibariyle yine 20 bin doların altında işlem görüyor. Ethereum fiyatı da son 7 günde %3’e yakın düştü. Merge güncellemesi için gün sayan ETH de son zamanlarda bekleneni veremedi. Kripto para piyasası, Federal Rezerv’in şahin duruşu nedeniyle büyük darbe aldı. Fed başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin eninde sonunda meyvesini vereceğini ancak bu süreçte ABD halkının zor bir dönem geçireceğini itiraf etti. Ekonomik belirsizlik devam ederken, önde gelen analistlerden Benjamin Cowen, yatırımcıları Fed’in yeni para politikası konusunda uyarıyor. Uzman, Fed’in risk varlık piyasalarını korumak için yakın zamanda para basmayacağına inanıyor. Analiste göre, Eylül ayındaki veriler nedeniyle Bitcoin 15.000 dolar seviyesine düşebilir.

Federal Rezerv, kripto para piyasası üzerinde büyük rol oynuyor. 2020’nin başlangıcından bu yana, Bitcoin hisse senetleri ile yüksek bir korelasyon içerisinde. BTC, özellikle son dönemde teknoloji hisselerini takip etti ve teknoloji odaklı NASDAQ ile güçlü bir korelasyon sergiliyor. Bu nedenle, makroekonomik faktörler Bitcoin fiyatlarında büyük rol oynamaya devam ediyor. Bitcoin, arka arkaya açıklanan verilerden sonra yükseldi, Önce Tüketici Fiyat Endeksi ve ardından Kişisel Tüketim Harcamaları, enflasyonun ivme kaybettiğine işaret etti. Ancak, Federal Rezerv, faiz artırımları konusunda ısrarcı. Minneapolis Fed şubesi başkanı Neel Kashkari gibi güvercin bir duruş sergileyen Fed yetkilileri bile enflasyona karşı agresif bir duruş sergiledi.

Fed, Bilerek Yapıyor!

Fed, bir sonraki FOMC toplantısında 75 baz puanlık bir faiz artırımı daha yapacak gibi görünüyor. Hatta bazı uzmanlar, 100 baz puanlık faiz artırımı beklentilerini bile ortaya koydu. Cowen, Fed’in kripto para birimleri gibi riskli varlıkların enflasyonla mücadele etmek için çökmesini istediğine inanıyor. Analist ayrıca, yatırımcıları Fed’in para politikasından kısa vadede geri adım atmayacağı konusunda uyarıyor.

Analiste göre, kısa vadede bazı veriler Bitcoin‘de tükselişe neden olabilir, ancak uzun vadede tehlikeli olacak. Yatırımcılar için tek umut, enflasyonunn istenilen düzeye düşmesi ve Fed’in faiz oranlarını artırmaması.

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