Zincir üstü analisti Willy Woo, kripto para borsası FTX'in çöküşünün geleneksel finans yatırımcılarını Bitcoin (BTC) ve altcoin'lere yatırım yapmaktan caydırmayacağına olan güvenini ifade etti.

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Önde gelen zincir üstü (on-chain) analisti Willy Woo, kripto para borsası FTX’in çöküşünün geleneksel finans yatırımcılarını Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere yatırım yapmaktan caydırmayacağına olan güvenini ifade etti.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Alım Fırsatı Vurgusu Yaptı

Willy Woo, 1 milyondan fazla Twitter takipçisine, kripto para borsası FTX’in çöküşünün kripto para endüstrisini uzun yıllar geriye götüreceği yönündeki yaygın görüşe rağmen, düzenleyici kısıtlamalarla karşılaşmayan yüksek net değere sahip yatırımcılara piyasaya giriş yapma fırsatı sunduğunu söyledi:

FTX‘in çökmesinin ardından birçok kişi bunun sektörü uzun yıllar geriye götüreceğini düşünüyor ama bu benim görüşüme ters. Geleneksel finansta sermaye tahsis edenler şu anda sektöre girmek için bir fırsat görüyorlar. Bitcoin ve diğer kripto paraların kalıcı olduğunu ve artık riskten arındırıldığını görüyorlar. Buradaki geleneksel finans, ana akım bireysel yatırımcılar üzerinde düzenleyici kısıtlamalardan muaf olan büyük servet sahibi yatırımcılar anlamına geliyor. Geleneksel finans sermayesinin büyük kısmı için şu anda bulunduğumuz yer burası. Bu arada, açıkçası, bireysel yatırımcıların önemli bir kısmı zaten burada, Bitcoin statükoyu tersine çevirdi.

Uzun Vadeli Yatırımcılara Dikkat Çekti

Bitcoin’in fiyatı konusunda da değerlendirmede bulunan Woo, en büyük kripto paranın olumsuz makroekonomik ortamdaki ters rüzgarlara karşı durmasının nedeninin uzun vadeli yatırımcıların BTC biriktirmeye devam etmesi olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

BTC’nin neden bu kadar çok borçlanmaya karşı direndiğini merak ediyorsanız, satışları karşılayarak adeta emen uzun vadeli yatırımcılar, BTC’lerinden vazgeçmeyen Rick Astley’ler var. Spot piyasalardan satın alıyor ve BTC’lerine BTC’ler ekliyorlar.

Woo, Bitcoin‘lerini satıp, bırakmayan uzun vadeli yatırımcıları tanımlamak etmek için pop yıldızı Rick Astleys’i kullanması ise dikkat çekti. Ünlü zincir üstü analistinin pop yıldızının tek hit şarkısı olan “Never Gonna Give You Up”a yani “Senden Asla Vazgeçmeyeceğim”e bu şekilde bir gönderme yaptığı görülüyor.