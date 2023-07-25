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  •   Bitcoin’de Terste Kalan Yatırımcılar İçin Bir Uyarı Daha! Fiyatın Yeniden Yükselmesi O Seviyenin Geçilmesine Bağlı!

Bitcoin’de Terste Kalan Yatırımcılar İçin Bir Uyarı Daha! Fiyatın Yeniden Yükselmesi O Seviyenin Geçilmesine Bağlı!

Özet

  • Kripto para analisti DonAlt, Bitcoin'in fiyat hareketlerinin geçen yılki acımasız ayı piyasasındaki hareketlerine benzediği konusunda uyardı.
  • Analist, BTC'nin şu anda düşük momentumlu fiyat hareketlerinin endişe verici olduğunu belirtti.
  • DonAlt'a göre yükselişin yeniden başlayabilmesi için fiyatın 30 bin 700 doların üzerine çıkması gerekiyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:10
25 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Yılın başındaki Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanındaki yükselişi ustalıkla yönetmesiyle yatırımcıların bir kez daha yakın takibe geçtiği kripto para analisti DonAlt, en büyük kripto paranın geçen yılki gibi acımasız bir düşüş trendine girmiş olabileceği konusunda uyardı.

Bitcoin’de Geçmiş Tekerrür Ediyor Olabilir

Kripto para piyasasındaki son ralliden büyük kazanç sağladığı bilinen anonim kripto para analisti DonAlt, Bitcoin’in mevcut fiyat hareketlerinin geçen yılki acımasız düşüş trendine benzediği konusunda uyardı. Analist satıcıların ellerindeki BTC‘leri elden çıkarmak için iyi haberlerle gelen rallilerden faydalandıklarını ve bunun da sürekli bir şekilde yükseliş momentumu kaybına yol açtığını belirtti.

Bitcoin’in fiyat hareketlerini ABD borsa endeksi S&P 500 ile karşılaştıran DonAlt, endeks ne zaman düşse en büyük kripto paranın daha da sert düştüğünü ve S&P 500 yükseldiğinde Bitcoin’in durağan kaldığına dikkat çekti. Analist bu modelin Bitcoin ve borsa endeksi arasındaki ilişkinin benzer davranışlar sergilediği geçen yılki sert ayı piyasasını anımsattığını ekledi.

Bitcoin anlamlı bir yükseliş hareketini sürdüremediği için DonAlt gibi piyasa uzmanları son haftalarda görülen her yükselişe şüpheyle yaklaşmışlar, bu şüpheci yaklaşımları yatırımcıların tepkisini çekmişti. Nitekim BTC fiyatı ne zaman yükselse daha büyük bir düşüş mumuyla hızlı bir geri çekilme olması uzmanların bu şüphelerini sürekli haklı çıkardı. Fiyat hareketindeki bu zayıflık trader’lar ve yatırımcılar için cesaret kırıcı olmaya devam ederken, piyasa üzerindeki satış baskısını da artırıyor.

Analiste Göre Bitcoin’in Yükselebilmesi İçin 30 Bin 700 Dolar Geçilmeli

DonAlt, Bitcoin’in belirli bir seviyenin üzerine çıkmayı başarması halinde hala bir miktar ivme kazanabileceğini kabul ederek 30 bin 700 dolara işaret etti. Analist, fiyatın 30 bin 700 doların üzerine çıkılmasının bir güç işareti olarak kabul edilebileceğini ve mevcut düşüşün geçici bir düzeltme olduğunu gösterebileceğini belirtse de en büyük kripto paranın şu anda bu seviyeden çok uzakta olduğunu ve yaptığı güçsüz fiyat hareketlerinin kendisini endişelendirdiğini ekledi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,92 düşüşle analistin dikkat çektiği 30 bin 700 dolar seviyesinin oldukça altında, 29 bin 215 dolardan işlem görüyor.

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