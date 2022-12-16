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Bitcoin Tehlikeli Sularda: Uzmanlar Son Noktayı Koydu: Geliyor!

Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sularda gezerken, zincir üstü veriler ve analist yorumları düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor. 
17:30
16 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sularda gezerken, zincir üstü veriler ve analist yorumları düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin, Alarm Veriyor!

Federal Rezerv’in faiz oranını artırma beklentileriyle ilgili açıklamalarının ardından, Bitcoin yine ivme kaybetmeye devam ediyor. Hafta başında sona eren Aralık FOMC toplantısında, Fed faiz oranlarını artırmaya devam etmeyi beklediğini söyledi. Bu, kripto paraların yanı sıra hisse senedi fiyatlarında da düşüşe yol açtı. ABD’de borsalar düşüş ortamında performans göstermeye devam ederken, BTC‘nin hangi yöne gideceği merak ediliyor. Son 2 çeyrekte BTC, geleneksel pazarlarla giderek daha güçlü bir korelasyon sergiledi. Makroekonomik durum belirsizliğini korurken, kripto para piyasası da FTX krizinin neden olduğu  sorunlardan nasibini alıyor. Zincir üstü metrikler, yakın vadede BTC fiyatı için zayıf bir duyarlılığa işaret ediyor. Bu, Fed’in faiz artırımlarına ilişkin açıklamasının ardından daha da güçleniyor. Binance’in rezerv kanıtına yönelik eleştiriler nedeniyle bu hafta yüksek oranda kripto para tasfiyeleri yaşandı.

Önde gelen trader ve analist Jackis, BTC‘nin haftalık grafikte zayıf göründüğünü söyledi. Analiste göre, Bitcoin hala devam eden haftalık mumda çok zayıf görünüyor. Uzmana göre, enflasyon verilerinin ardından ortaya çıkan ralli, Fed nedeniyle sona erdi. Analist, BTC’nin  17.600 doları desteğe çevirmesini beklerken, Binence ve Fed kaynaklı FUD nedeniyle bu iyimser senaryonun ortadan kalktığını belirtti. Bitcoin, Fed faiz artırımı duyurusu öncesinde ulaştığı zirveden düşmeye devam ediyor. Merkez bankasının uzun vadede faiz artırımı öngörmesiyle, kripto para piyasası olumsuz tepki verdi. CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte %3,93 düşerek an itibariyle 17.016 dolardan işlem görüyor.

Karamsar Sesler, Yükseliyor!

Kripto para yatırımcıları dünyanın en büyük borsası Binance’ta yaşanan sorunları yakından izlerken,  borsada ortaya çıkan normalden yüksek çıkışlar endişe yaratmaya devam ediyor. Küresel yatırım şirketi VanEck’in araştırma başkanı Matthew Sigel, Bitcoin’de henüz en kötü senaryonun sona ermediğine dikkat çekiyor.

Sigel, Bitcoin fiyatının 2023’ün ilk çeyreğinde 10.000-12.000 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Analist, düşüşün madenci şirketlerinde ortaya çıkan iflas dalgası tarafından körükleneceğini iddia ederken, Bitcoin‘in “kripto kışının en düşük noktasına” çarpmasıyla sonuçlanabileceğini düşünüyor.

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