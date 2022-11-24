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Bitcoin Tehlikeli Sularda! Analitik Şirketi Kanıt Sundu: Bu Seviyeler Kaçınılmaz!

Bitoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen analistler BTC'deki düşüşün derinleşebileceğine dair uyarıda bulundu.
23:00
24 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen analistler BTC’deki düşüşün derinleşebileceğine dair uyarıda bulundu.

Dip Henüz Görülmedi!

Bitcoin, zirvesinden neredeyse %80 oranında düşmüş olsa da, bazı analistler düşüşün devam edeceğini iddia ediyor. Analitik şirketi CryptoQuant analistleri, BTC fiyat hareketine dair önemli bilgiler paylaştı. Uzmanlar BTC’nin tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok uzakta olduğu için son zamanlarda birçok  yatırımcının zararına satış yaptığını bildirdi. Rapora göre, şu anda BTC’lerini satan yatırımcıların yüzdesi, ayı piyasasının sonuna gelmemiz için yeterli olmayabilir. Piyasada yapılan her işlemin kar veya zararını ölçen bir gösterge olan SPOR metriğine işaret eden  CryptoQuant’ın analizi, birçok yatırımcının Bitcoin’lerini şu anda zararına sattığını öne sürdü. Bu kritik veri, ayı piyasasının sonuna yaklaştığımızı ancak henüz dip seviyenin görülmediği anlamına geliyor. Ancak stratejistler,  diğer önemli bir metrik olan UTXO‘y ada(Harcanmamış işlem çıktısı)  işaret ederek,  durumun o kadar basit olmadığı konusunda uyardı.

UTXO modeli sayesinde, madenci tarafından kripto paraların oluşturulmasından, son kullanıcının cüzdanına gelene kadar izlediği yol tespit edilebilir.  CryptoQuant, UTXO’nun %70’inin hala karlı olduğunu, ancak son birkaç ayı piyasasında %50’nin çok altında olduğunu iddia etti. Rapora göre, şu anda zararına satış yapan insanların çoğu nispeten yeni katılımcılar.  Bitcoin,  geçen Kasım ayında tüm zamanların en yüksek grafiğinden bu yana yaklaşık %75 düştü. Bununla birlikte, analistler Bitcoin’in geçmişteki ayı döngülerini takip etmesi durumunda 9.500 dolara kadar düşebileceği konusunda uyardı.

FTX: Yan Etkileri Devam Edebilir!

FTX skandalı, kripto para yatırımcıları için korkunç bir felaket oldu. İmaj ve güven sorunu ortaya çıkarken, regülasyon çağrıları ortaya çıktı. FTX krizinin etkileri devam ederken, kripto para piyasası da zor bir dönemden geçiyor. FTX’in 3.1 milyar dolarlık borcu ve sektörde domino etkisi yaratması endişeye neden oluyor. Bitcoin, Mtgox borsasında meydana gelen krizin ardından değer kaybetmişti.

Ancak daha sonra orta vadede  toparlandı. BTC, satış bakısına ve krizlere karşı savunmasız kalmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, BTC’nin ivme kazanması için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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