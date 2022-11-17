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Bitcoin Tehlikeli Sularda! 2 Kritik Endeks Korku Salıyor! İşte Analist Tahminleri!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, güncel veriler ve uzman görüşleri durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. 
15:00
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, güncel veriler ve uzman görüşleri durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

2 Rapor: Kurumsal Yatırımcı Satıyor!

FTX krizi, kripto para piyasasının yoğun baskı altına girmesine neden olarak satışları tetikledi. Uzmanlar FTX çöküşünün kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan güvenini kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyardı. On-chain verileri, kurumsal yatırımcıların FTX krizinden sonra Bitcoin’lerini gerçekten sattıklarını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre dünyanın en büyük üçüncü borsası konumunda olan FTX’in , likidite sorunları nedeniyle iflas etmesi piyasada büyük bir şok etkisi yarattı. FTX’in yatırımcılardan ve meslektaşlarından yardım alma planları başarısız oldu.  CEO Sam Bankman-Fried’e birçok dava açılırken, sürecin hangi noktaya doğru ilerleyeceği ise merak konusu oldu.  Kurumsal yatırımcılar da kripto varlıklarını FTX krizinden sonra satmaya başladılar. Fon Hacim Endeksi’ne göre FTX krizi esnasında işlem hacmi önemli ölçüde arttı. Fon Hacmi Endeksi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin varlıklarını sattıklarını ortaya koydu.

Ayrıca Coinbase Premium Endeksi, ABD enstrümantal yatırımının FTX krizinden sonra % 0,13 düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle, kurumsal yatırımcılar muhtemelen Bitcoin varlıklarını satmaya başlamış olabilirler. Bu veri, Fon Tutma Endeksi ile doğrulanabilir ve uyum içerisinde.  Bu nedenle, Mayıs ayındaki çöküş ve FTX krizi sırasında yaşanan satışlar, kurumsal yatırımcıları piyasadan uzaklaştırdı. Uzmanlara göre, kripto para piyasası, muhtemelen önümüzdeki aylarda yatay seyredecek.

Bu Seviyeler Kaybedilmemeli!

Uzmanlar önemli destek seviyesi olarak 13.000 ila 14.000 dolara işaret ediyor. Bitcoin, toparlanmadan önce daha fazla ivme kaybedebilir. Ancak 13.000 doların altına düşerse Bitcoin, 10.000 dolara kadar gidebilir.   Bitcoin fiyatı, FTX krizinin ortasında 15.682 doları gördü. İflasın ardından BTC baskı altında kalmaya devam ediyor ve yatay seyrediyor. CoinMarketCap’e göre, BTC fiyatı son 24 saatte %1’in üzerinde düşüşle an itibariyle 15.682 dolardan işlem görüyor. Bitcoin için 24 saatlik düşük ve yüksek sırasıyla 16.430 dolar ve 16.787 dolar.

Analistler düşüşün derinleşebileceğini iddia ederken, dip seviyenin henüz görülmediğine dair analizler boy göstermeye başladı. FTX krizi, yatırımcının olası bir  dip umutlarını yıktı.   Altının olumlu performansıyla birlikte, değerli metalin savunucuları, Bitcoin‘in enflasyona karşı koruma sağladığına dair iddiaların doğru olmadığını vurguluyor.  Uzmanlara göre, Bitcoin’in kısa vadede toparlanması ve eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırma politikasından geri adım atması gerekiyor.

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