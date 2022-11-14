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Bitcoin Tehlikeli Sularda! 2 Analistten Kritik Uyarı: Bu Hafta Bu Seviyeler Geliyor!

FTX krizinin yankıları devam ederken, kripto para piyasası Bitcoin (BTC) fiyatının hangi yöne gideceğine odaklandı. 
12:30
14 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin yankıları devam ederken, kripto para piyasası Bitcoin (BTC) fiyatının hangi yöne gideceğine odaklandı.

Piyasaya Aşırı Korku Hakim!

Bitcoin’in fiyatı, iki yılın en düşük seviyesine ulaşmaya çok yaklaştı. Bugün erken saatlerde, BTC 15.784 dolara kadar düştü. Bu seviye, Binance’ın FTX anlaşmasından çekildiği 9 Kasım’da kaydedilen iki yılın en düşük seviyesi olan 15.632 doların biraz üzerinde. 10 Kasım’da, BTC, beklenenden daha düşük enflasyon verileri nedeniyle tek bir gün içinde %14 artış kaydederek önemli bir ralli yaşamıştı. Ancak kripto para piyasası, FTX’in iflas başvurusunda bulunmasının ardından yeniden ivme kaybetmeye başladı. Yakın tarihli bir tweet’te, önde gelen analistlerden Jake Wujastyk, Bitcoin fiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde düşmeye devam edeceğini ve 15.300 dolar seviyesini yeniden test edeceğini belirtti.

Yatırım şirketi Fundstrat analistlerinden Mark Newton ise Bitcoin fiyatının Kasım 2020’den bu yana ilk kez 10.000 dolar seviyesinin altına düşebileceğine inanıyor.  JPMorgan analistleri yakın zamanda Bitcoin fiyatının 13.000 dolara kadar düşebileceğini tahmin etti. Bitcoin fiyatı, geçen Kasım ayında ulaşılan 69.044 dolarlık rekor seviyesinden %76.84 oranında düştü.  Bitcoin bugün 16.552 dolar ile  gün içi en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra an itibariyle 16.211 dolardan işlem görüyor. Korku ve açgözlülük endeksine göre, Bitcoin piyasaları bir kez daha aşırı korku bölgesine girdi.

Acil Regülasyona İhtiyaç Var!

Son aylardaki raporlar incelendiğinde, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasından uzak durduğunu  veya temkinli yaklaştığını görebiliriz. Sektör henüz bu yıl yaşanan krizlerin yaralarını sarmaya çalışırken, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in neden olduğu devasa kabus, piyasayı yine derinden sarstı.

Uzmanlara göre, FTX krizi kurumsal yatırıcıların kervana katılması açısından kripto para sektörüne tamiri neredeyse imkansız ve kalıcı olarak zarar vermiş olabilir. Sektöre yönelik eleştiriler devam ederken, birçok profesyonel para yöneticisi, kripto paraların portföy çeşitlendiricisi veya dijital altın olma şansının giderek azaldığını iddia ediyor. Yöneticiler piyasadaki yapısal risk ve şeffaflık eksikliği nedeniyle durumun bu sefer farklı olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, piyasasının şu anda ihtiyaç duyduğu en önemli şey net bir regülasyon.

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