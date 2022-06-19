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  •   Bitcoin Tahmini İle Endişe Yaratan CNBC Analisti Yatırım Yaptığı Altcoin’i Açıkladı

Bitcoin Tahmini İle Endişe Yaratan CNBC Analisti Yatırım Yaptığı Altcoin’i Açıkladı

CNBC'de ''Mad Money'' isimli ekonomi programını sunan Jim Cramer, Bitcoin (BTC) fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu.
11:45
19 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

CNBC’de ”Mad Money” isimli ekonomi programını sunan Jim Cramer, Bitcoin (BTC) fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin, 12.000 Dolara Düşebilir

CNBC analistlerinden Jim Cramer, Bitcoin’in (BTC) fiyatının 12.000 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Cramer, aynı zamanda ekonomi haberleri ile ön plana çıkan haber sitesi Thestreet.com’un kurucularından olan eski bir hedge fon yöneticisidir. Programda, Cramer’a Bitcoin’in mevcut seviyeden hangi yöne gidebileceği soruldu. Ünlü isim, bu soruya, ”Sanırım, önümüzde daha çalkantılı bir dönem var. Bitcoin, 12.000 dolara gidiyor” yanıtını verdi Cramer, daha sonra bilançosunda 129.218 BTC biriktiren ve Nasdaq listesinde yer alan yazılım şirketi Microstrategy hakkında açıklamalar yaptı. Şirketin CEO’su Michael Saylor, piyasadaki çöküşe rağmen iyimserliğini koruyor. Saylor, geçenlerde CNBC’de Bitcoin’in şirketi için en iyi yatırım olduğunu ve dipten alım yapmak harika bir fırsat olduğunu iddia etmişti.

Microstrategy, kısa süre önce Silvergate Bank’tan Bitcoin destekli kredi için bir marj çağrısı ile karşı karşıya olduğu ve bir miktar BTC’yi tasfiye etmesi gerekeceği söylentisini yalanladı. Saylor, şirketin Bitcoin satışı yapmayacağını ve kredi için başka teminatlara sahip olduğunu açıkladı. Ancak Cramer, borç veren kurumların kripto marj oranlarını değiştirmesi durumunda Saylor’un “zor durumda olacağını” söyledi. Bitcoin Cumartesi sabahı erken saatlerde yine düştü ve 2020’den beri ilk kez 20 bin doların altına geriledi. BTC, an itibariyle son 24 saatte %5 ve son yedi günde neredeyse %40 düşüşle 18.336 dolardan işlem görüyor. Crammer şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin, yüzde on düştü ve hafta sonu marj çağrıları alıyorsunuz. Bunu destekleyen büyük kurumların olmaması şaşırtıcı. Michael Saylor’un bu sefer şapkadan hangi tavşanı çıkarabileceğini merak ediyorum. Acaba böylesi bir senaryoya hazır mıydı?

Cramer, Bu Altcoin’e Yatırım Yaptı

 Cramer, kripto para yatırımı konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Ethereum’a yatırım yaptığını itiraf eden sunucu, insanlara asla kripto paralar konusunda felaket senaryoları çizmeyeceğini ve yatırımlarına devam edebileceklerini yineledi. Cramer’a göre, piyasadaki en güvenilir ve mantıklı yatırım Bitcoin ve Ethereum. Ancak, geçen yıl Ekim ayında, ekonomist “Kripto para yatırımı ”Büyük Aptal Teorisi’ne dayanıyor” ifadesini kullanmıştı. Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates de bu hafta benzer bir yorumda bulundu ve kripto paraların %100 Aptal Teorisi’ne dayandığını ve asla yatırım yapmadığını vurguladı.

Bitcoin fiyatında büyük bir düşüş öngören tek kişi Cramer değil. Milyarder fon yöneticisi Jeff Gundlach, bu hafta BTC’nin 10 bin dolara düşmesi durumunda hiç şaşırmayacağını söyledi. ”Zengin Baba Yoksul Baba” isimli ünlü ekonomi kitabının yazarı Robert Kiyosaki, BTC’nin 9 bin dolarda dibe vurabileceğini belirtti. Guggenheim Baş Yatırım Sorumlusu Scott Minerd geçen ay BTC’nin 8 bin dolara düşebileceğini söylemişti.

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