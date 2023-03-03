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Dev kripto bankası Silvergate Bank‘ın iflasını duyuracağına dönük konuşmaların artmasıyla Bitcoin (BTC) yönünü aşağı çevirerek hızla düştü. Bu düşüş vadeli işlemler piyasasındaki açığa alım (long) yapan yatırımcıları sarstı.

62 Milyon Dolar Buhar Oldu

Kripto veri platformu Glassnode’dan alınan verilere göre, Asya işlem saatlerinde kripto para borsalarında 2022’nin Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyede tasfiye yaşandı ve 1 saatte 62 milyon doların üzerinde long başka bir deyişle açığa alım yapan Bitcoin vadeli işlemlerinin tasfiye olduğu görüldü. Ayrıca 500 bin doların biraz üzerinde açığa satış (short) yapan Bitcoin vadeli işlemlerinin tasfiye olduğu gözlendi.

Tasfiye, piyasanın bir yatırımcının yükseliş veya düşüş bekleyerek açtığı pozisyonuna karşı hareket ettiği ve kaldıraçlı pozisyonunu açık tutmak için yetersiz fonu kaldığında gerçekleşir. Açığa alım yapan pozisyonların tasfiyelerinin yüksek olması yükseliş bekleyerek kullanılan kaldıracın fazla olduğu yani çoğu yatırımcının fiyatta bir ralli bekleyerek pozisyon aldıkları anlamına gelmektedir.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre piyasa değeri bakımında en büyük kripto para Bitcoin, gün içinde yüzde 5’in üzerinde düşüşle 22 bin dolara kadar düşerek 14 Şubat’tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Ethereum (ETH) ise yüzde 6’nın üzerinde düşerek gün içi en düşük seviye olan bin 550 doları gördü. Veriler BTC ve ETH‘ye kıyasla altcoin’lerin daha sert sarsıldığı görülüyor. Kimi altcoin’deki gün için kayıp yüzde 10’u aşmış durumda.

Bu düşüşün yaşanmasından önce Silvergate Bank’ın hisseleri şirketin faaliyetlerine devam etme kabiliyetini değerlendirdiği ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) sunması gereken yıllık 10-K raporunu geciktireceğini açıklamasıyla son 2 günde yüzde 50’nin üzerinde düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini görüldü.

Bitcoin ve altcoin’lerin Silverage Bank‘ı çevreleyen gelişmelere tepki olarak düşmesinin nedeni olarak kripto para borsaları ve diğer piyasa katılımcıları arasındaki fon transferlerini kolaylaştırdığı bilinen bankadaki krizin kripto para piyasasındaki likidite sıkışıklığını daha da kötüleştirebileceği korkusu gösteriliyor. Şimdiye kadar birçok kripto para borsası ve kripto para şirketi Silverage Bank ile olan ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.