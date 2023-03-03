Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin’deki Son Düşüş En Çok Onları Vurdu! 1 Saatte 62 Milyon Dolar Tasfiye Oldu

Dev kripto bankası Silvergate Bank'ın iflasını duyuracağına dönük konuşmaların artmasıyla Bitcoin (BTC) yönünü aşağı çevirerek hızla düştü. Bu düşüş vadeli işlemler piyasasındaki açığa alım (long) yapan yatırımcıları sarstı.
11:50
3 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto bankası Silvergate Bank‘ın iflasını duyuracağına dönük konuşmaların artmasıyla Bitcoin (BTC) yönünü aşağı çevirerek hızla düştü. Bu düşüş vadeli işlemler piyasasındaki açığa alım (long) yapan yatırımcıları sarstı.

62 Milyon Dolar Buhar Oldu

Kripto veri platformu Glassnode’dan alınan verilere göre, Asya işlem saatlerinde kripto para borsalarında 2022’nin Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyede tasfiye yaşandı ve 1 saatte 62 milyon doların üzerinde long başka bir deyişle açığa alım yapan Bitcoin vadeli işlemlerinin tasfiye olduğu görüldü. Ayrıca 500 bin doların biraz üzerinde açığa satış (short) yapan Bitcoin vadeli işlemlerinin tasfiye olduğu gözlendi.

Tasfiye, piyasanın bir yatırımcının yükseliş veya düşüş bekleyerek açtığı pozisyonuna karşı hareket ettiği ve kaldıraçlı pozisyonunu açık tutmak için yetersiz fonu kaldığında gerçekleşir. Açığa alım yapan pozisyonların tasfiyelerinin yüksek olması yükseliş bekleyerek kullanılan kaldıracın fazla olduğu yani çoğu yatırımcının fiyatta bir ralli bekleyerek pozisyon aldıkları anlamına gelmektedir.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre piyasa değeri bakımında en büyük kripto para Bitcoin, gün içinde yüzde 5’in üzerinde düşüşle 22 bin dolara kadar düşerek 14 Şubat’tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Ethereum (ETH) ise yüzde 6’nın üzerinde düşerek gün içi en düşük seviye olan bin 550 doları gördü. Veriler BTC ve ETH‘ye kıyasla altcoin’lerin daha sert sarsıldığı görülüyor. Kimi altcoin’deki gün için kayıp yüzde 10’u aşmış durumda.

Bu düşüşün yaşanmasından önce Silvergate Bank’ın hisseleri şirketin faaliyetlerine devam etme kabiliyetini değerlendirdiği ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘na (SEC) sunması gereken yıllık 10-K raporunu geciktireceğini açıklamasıyla son 2 günde yüzde 50’nin üzerinde düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini görüldü.

Bitcoin ve altcoin’lerin Silverage Bank‘ı çevreleyen gelişmelere tepki olarak düşmesinin nedeni olarak kripto para borsaları ve diğer piyasa katılımcıları arasındaki fon transferlerini kolaylaştırdığı bilinen bankadaki krizin kripto para piyasasındaki likidite sıkışıklığını daha da kötüleştirebileceği korkusu gösteriliyor. Şimdiye kadar birçok kripto para borsası ve kripto para şirketi Silverage Bank ile olan ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
SEC Altcoin Davasında Yargıcı Çileden Çıkardı! Bu İki Oldu! Binance Ne Yapacak?
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
Dev Şirketten Altın Değerinde Uyarı! 22 Mart Geldiğinde Kripto Paraların Kaderi Belli Olacak!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
2023 Boğası? 4 Popüler Analistin Kripto Para Tahmini! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Mart Ayı Bu Altcoinlere Yaramadı! 5 Kripto Paraya Dikkat!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Bu Çok Başka! Kriptonun Ters İndikatörüne İşlem Açabileceksiniz!
Kurtar Bizi Cidatel! Kripto Paraların Yönü Buna Bağlı!
Kurtar Bizi Cidatel! Kripto Paraların Yönü Buna Bağlı!
Binance Rakibinden İddialı Hamle Şimdi Geldi! Kripto İçin Önemli Gelişme!
Binance Rakibinden İddialı Hamle Şimdi Geldi! Kripto İçin Önemli Gelişme!
Uzun Lafın Kısası Durum Bu! Ünlü Uzmanların Güncel Kripto ve Bitcoin (BTC) Yorumları!
Uzun Lafın Kısası Durum Bu! Ünlü Uzmanların Güncel Kripto ve Bitcoin (BTC) Yorumları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Yatırımcılar Dertli! Bitcoin Öncülüğünde ADA ve Bu 3 Altcoin Gözle Görülür Düşüş Yaşadı! Fiyat Toparlanır Mı?
Yine Konuştu! 2018 Bitcoin Dibini Bilmişti! BTC ve Fetch (FET) Hedeflerini Açıkladı!
Ethereum Fiyat Analizi: En Büyük Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Blur AirDrop Operasyonu! Dev Balina Şimdiye Kadarki En Büyük Token Satışını Yaptı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023