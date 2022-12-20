Tecrübeli kripto para analisti ve trader'ı Kaleo, klasik bir teknik göstergenin yeni bir Bitcoin (BTC) boğa piyasasının ortaya çıkışını işaret edebileceğini söyledi ve tarih verdi.

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Yatırımcılar, büyük bir arzu ile Bitcoin‘de (BTC) ayı piyasasının bitip yerini boğa piyasasına bırakmasını beklerken tecrübeli bir kripto para analisti ve trader’ından dikkat çeken bir analiz geldi. Kaleo, klasik bir teknik göstergenin yeni bir Bitcoin boğa piyasasının ortaya çıkışını işaret edebileceğini söyledi.

200 Günlük SMA Kırılımını Beklemek

Kripto para analisti ve trader’ı Kaloe, yeni bir strateji oturumunda geçmişte Bitcoin’de her boğa piyasasının fiyatın 200 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıkmasıyla başladığına dikkat çekti. Analist, strateji basit olsa da 200 günlük SMA‘nın kırılmasını izlemenin BTC’de yükseliş beklemeden önce göz önünde bulundurulması gereken önemli sinyallerden biri olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bence, gerçekten, büyük pivotları izlemek için ileriye dönük şeylerden biri, bulunduğumuz yerden herhangi bir tür değişim, bu 200 günlük basit hareketli ortalamanın da geri alınmasıdır. Yani coşkulu bir şekilde ‘Tamam, bir süre daha önümüz açık’ diyebileceğimiz bir değişim, aradığım şeylerden biri. İnanılmaz derecede basit olduğunu biliyorum ama bu, son birkaç döngü boyunca bu grafikte gördüğümüz her bir dip için bir imza olan bir şey. Bu yüzden bunun basit ve takip etmesi kolay bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekleşene kadar sabırlı olmak önemli.

Öte yandan Kaleo, en büyük kripto para Bitcoin’in 2023’in Haziran ayına kadar bir sıçrama yapıp 20 bin doları geçmeden önce önümüzdeki aylarda konsolide olduğu ve biraz ayı piyasasının ortasında yeni diplere vurduğu bir senaryo öngörüyor.

Bitcoin’de Son Durum

BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,45 yükselişle 16 bin 803 dolardan işlem görüyor. 323.2 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin’in son 7 günde yüzde 2,16 değer kaybettiği görülüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para Bitcoin’de mevcut ayı piyasasının ortasında en düşük seviye 15 bin 647 dolarla kaydedildi.