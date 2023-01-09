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Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yeniden artış kaydederken, popüler 2 analist kısa ve uzun vadede tahminlerini paylaştı.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasası, haftaya yeşilde başladı. Piyasa değeri %3’ün üzerinde artarken, işlem hacmi neredeyse ikiye katlandı. Düşük volatilite nedeniyle uzun bir süredir yerinde sayan Bitcoin, nihayet ivme kazanmaya başladı. Analistler, düşük volatilite sonrası önümüzdeki haftalarda bir toparlanma bekliyorlardı, Bitcoin 17.000 doların üzerine çıkarken, Ethereum ise 1.300 doları aşmayı başardı. Uzmanlara göre, kripto para piyasasındaki rallinin arkasındaki ana neden, ABD’de ücret artışındaki yavaşlama ve hizmet sektörü faaliyetlerindeki daralma. Bu durum Federal Rezerv’in daha az agresif faiz artırımlarına işaret ediyor. Ayrıca, teknik veriler incelediğimizde Bitcoin ve Ethereum‘un, olumsuz geçen haftaya rağmen kilit destek seviyelerinin güçlü bir şekilde üzerinde kaldığı görülüyor. Bitcoin ve ETH, FOMC tutanaklarının yayınlanmasının ardından artış kaydetmeyi başarmıştı.

Çeşitli makroekonomik faktörler, küresel ekonomide enflasyonun yavaşlamasına ve toparlanmaya işaret ediyor. Çin’in uluslararası sınırları yeniden açması ve diğer merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabaları yatırımcıların duyarlılığını artırdı. Sonuç olarak, Asya ve Avrupa’daki borsalar bugün yeşil ile açılıyor. Ayrıca, ABD dolar endeksi (DXY) son 24 saatte 103,43’e düşerek Bitcoin fiyatının 17.000 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Dolar Endeksi, Bitcoin fiyatını belirleyen unsurların başında geliyor. Finansal hizmetler devleri BlackRock ve Morgan Stanley, GBTC ve kripto paraşirketlerinin fonlarındaki hisselerini artırarak dolaylı olarak Bitcoin fiyatını artırıyor.

Analist: ‘Bir Sonraki FOCM Toplantısı..!’

Bitcoin fiyatı, son 24 saatte yaklaşık %2 artışla an itibariyle 17.210 dolardan işlem görüyor. Bu arada, Ethereum fiyatı son 24 saatte yaklaşık %4 arttı ve an itibariyle 1.308 dolardan işlem görüyor. Önde gelen analistlerden Michael van de Poppe Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının FOMC’un 1 Şubat’taki bir sonraki faiz artırım kararına kadar toparlanabileceğine dikkat çekti. Uzman özellikle altcoin’lerde toparlanma beklediğini belirtmişti. Diğer popüler analist CredibleCrypto’ya göre ETH fiyatı kısa vadede 1.080 doların altına düşecek. Ancak uzman ETH’nin uzun vadede toparlanacağına inanıyor. Uzmanlara göre, Bitcoin ve ETH fiyatının yeni zirvelere çıkması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.