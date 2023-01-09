Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bitcoin Şaha Kalktı! Tectübeli 2 Analistten Kritik Açıklama: Bu Tarihe Kadar..!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yeniden artış kaydederken, popüler 2 analist kısa ve uzun vadede tahminlerini paylaştı. 
14:40
9 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yeniden artış kaydederken, popüler 2 analist kısa ve uzun vadede tahminlerini paylaştı.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasası, haftaya yeşilde başladı. Piyasa değeri %3’ün üzerinde artarken, işlem hacmi neredeyse ikiye katlandı. Düşük volatilite nedeniyle uzun bir süredir yerinde sayan Bitcoin, nihayet ivme kazanmaya başladı. Analistler, düşük volatilite sonrası önümüzdeki haftalarda bir toparlanma bekliyorlardı, Bitcoin 17.000 doların üzerine çıkarken, Ethereum ise 1.300 doları aşmayı başardı. Uzmanlara göre, kripto para piyasasındaki rallinin arkasındaki ana neden, ABD’de ücret artışındaki yavaşlama ve hizmet sektörü faaliyetlerindeki daralma. Bu durum  Federal Rezerv’in daha az agresif faiz artırımlarına işaret ediyor. Ayrıca, teknik veriler incelediğimizde Bitcoin ve Ethereum‘un, olumsuz geçen haftaya rağmen kilit destek seviyelerinin güçlü bir şekilde üzerinde kaldığı görülüyor. Bitcoin ve ETH, FOMC tutanaklarının yayınlanmasının ardından artış kaydetmeyi başarmıştı.

Çeşitli makroekonomik faktörler, küresel ekonomide enflasyonun yavaşlamasına ve toparlanmaya işaret ediyor. Çin’in uluslararası sınırları yeniden açması ve diğer merkez bankalarının enflasyonu düşürme çabaları yatırımcıların duyarlılığını artırdı. Sonuç olarak, Asya ve Avrupa’daki borsalar bugün yeşil ile açılıyor. Ayrıca, ABD dolar endeksi (DXY) son 24 saatte 103,43’e düşerek Bitcoin fiyatının 17.000 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Dolar Endeksi, Bitcoin fiyatını belirleyen unsurların başında geliyor. Finansal hizmetler devleri BlackRock ve Morgan Stanley, GBTC ve kripto paraşirketlerinin fonlarındaki hisselerini artırarak dolaylı olarak Bitcoin fiyatını artırıyor.

Analist: ‘Bir Sonraki FOCM Toplantısı..!’

Bitcoin fiyatı, son 24 saatte yaklaşık %2 artışla an itibariyle 17.210 dolardan işlem görüyor. Bu arada, Ethereum fiyatı son 24 saatte yaklaşık %4 arttı ve an itibariyle 1.308 dolardan işlem görüyor. Önde gelen analistlerden Michael van de Poppe Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının FOMC’un 1 Şubat’taki bir sonraki faiz artırım kararına kadar toparlanabileceğine dikkat çekti. Uzman özellikle altcoin’lerde toparlanma beklediğini belirtmişti. Diğer popüler analist CredibleCrypto’ya göre ETH fiyatı kısa vadede 1.080 doların altına düşecek. Ancak uzman ETH’nin uzun vadede toparlanacağına inanıyor. Uzmanlara göre, Bitcoin ve ETH fiyatının yeni zirvelere çıkması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin’de Dikkatler Bu Tarihe Çevrildi! 3 Uzmandan Çarpıcı Tahmin! İşte En Gerçekçi Tablo!
Bitcoin’de Dikkatler Bu Tarihe Çevrildi! 3 Uzmandan Çarpıcı Tahmin! İşte En Gerçekçi Tablo!
ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!
ABD Bunu Konuşuyor! ABD’li Ünlü Yazar Forbes’a Açıkladı: İşte Bitcoin’deki En Kötü Senaryo!
Endişe Büyüyor! 5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: 2 Yeni Felaket Bitcoin’i Yerle Bir Edecek!
Endişe Büyüyor! 5 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: 2 Yeni Felaket Bitcoin’i Yerle Bir Edecek!
Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!
Bitcoin’de Sonunda Beklenen Haberi Geldi! Analiste Göre Bu Gösterge Dip Diye Bağırıyor!
Bitcoin Dönüm Noktasında: 15 Bin Dolar mı Yoksa 20 Bin Dolar mı Geliyor? Nam Salan Analistten Kritik Açıklama!
Bitcoin Dönüm Noktasında: 15 Bin Dolar mı Yoksa 20 Bin Dolar mı Geliyor? Nam Salan Analistten Kritik Açıklama!
Bitcoin ve Altcoin’leri Sarsan Ayı Piyasası Oraya da Kan Kusturdu! İşte Çarpıcı Rakamlar!
Bitcoin ve Altcoin’leri Sarsan Ayı Piyasası Oraya da Kan Kusturdu! İşte Çarpıcı Rakamlar!
Büyük Panik! Açıklandı! İşte Bitcoin’i Bekleyen En Büyük Tehlike! Analistten Yeni Dip Uyarısı Geldi!
Büyük Panik! Açıklandı! İşte Bitcoin’i Bekleyen En Büyük Tehlike! Analistten Yeni Dip Uyarısı Geldi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Quant (QNT) Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Yüzde Kaç Yükselecek?
Acele Etmeyin! SOL Coin Detaylı Teknik Analiz! Solana Yükselir Mi?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022