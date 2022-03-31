Kripto para piyasasında sert artışlar yaşandıktan sonra lider kripto para birimi Bitcoin ve altcoin’ler konsolide olmaya devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatta yaşanan geri çekilmelerle birlikte 47.000 doların da altına gerilerken altcoin‘lerde de düşüşler kaydediliyor.

Gelin bu makalemizde Bitcoin ve altcoin’lerde son durum ve güncel seviyelere bakalım.

Bitcoin 47.000 Doların Altına Geriledi

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz günlerde hızlı bir artış başlatarak 1 haftada 42.000 dolar seviyesinden 48.000 doların da üzerine yükselmeyi başardı.

Ancak Bitcoin şimdi, ABD Doları karşısında 48.000 dolarlık direncin altında konsolide oluyor. BTC, 48.000 dolarlık direnç bölgesini yeniden aşarsa yeni bir ralli başlatabilir.

Öte yandan Bitcoin fiyatı, 48.200 dolar seviyesinin yakınında başarısız olduktan sonra küçük bir aşağı yönlü düzeltmeye başladı. BTC daha düşük düzeltme yaptı ve 47.800 dolar destek seviyesinin altında işlem gördü.

Öyle ki fiyat 47.000 dolar seviyesinin altına bile düştü, ancak boğalar 46.800 dolar ve 46.500 dolar seviyelerinin yakınında aktifti.

Bitcoin şu anda 46.500 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Yukarı yönde, fiyat 47.600 dolar seviyesinin yakınında dirençle karşı karşıya.

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 47.700dolar civarında dirençle oluşan büyük bir kırılma paterni de var. Bir sonraki büyük direnç 48.000 dolar bölgesine yakın olabilir. Üçgen direncinin üzerinde başarılı bir kırılma ve kapanış ve ardından 48.000 dolar güçlü bir artış başlatabilir.

Yukarı yönde bir sonraki büyük engel 49.200 dolar seviyesine yakın olabilir. Daha fazla kazanç, fiyatı 50.000 dolar seviyesine çekebilir.

Ancak lider kripto para birimi Bitcoin 47.700 dolarlık direnç bölgesini geçemezse, daha da düşebilir. Aşağı yönde ilk destek 47.000 dolar bölgesine yakın. Bir sonraki büyük destek ise 46.800 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın yakınında görülüyor.

Ana destek şu anda 46.400 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor. 46.400 dolarlık destek bölgesinin altında aşağı yönlü bir kırılma, fiyatı yakın vadede 45.000 dolara gönderebilir.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin (BTC), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.68’lik bir düşüşle 46.990 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Altcoin’lerde Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyat hareketlerini takip eden altcoin’ler konsolide olduktan sonra yeniden yükselişe geçti. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum‘da artış yaşayan kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Popüler altcoin, geçtiğimiz günlerde yaşanan artışla birlikte 3.460 doların da üzerine yükselmeyi başardı. Daha sonra konsolide olan Ethereum bir miktar geri çekilme yaşadı ve 3.355 dolar seviyelerine geriledi.

Ancak ETH, bugün itibarıyla yeniden artışa geçti. İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Ethereum (ETH), CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.38’lik bir artışla 3.393 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

İlk 10’daki diğer kripto para birimlerine baktığımızda ise durum şu şekilde;

Binance Coin (BNB), son 24 saatte %2.64’lük bir artışla 442 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, Ripple (XRP) son 24 saatte %0.33’lük bir artışla 0.86 dolardan, Cardano (ADA) son 24 saatte %1.79’luk artışla 1.20 dolardan, Solana (SOL) son 24 saatte %9.17’lik artışla 120 dolardan, Terra (LUNA) son 24 saatte %0.71’lik artışla 107 dolardan ve Avalanche (AVAX) son 24 saatte %6.33’lük artışla 96 dolardan işlem görmeye devam ediyor.