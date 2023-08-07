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  •   Bitcoin Önemli Bir Dönüm Noktasına Ulaştı! Milyar Dolarlık Kripto Para Fonunun CEO’sundan Flaş Açıklama!

Bitcoin Önemli Bir Dönüm Noktasına Ulaştı! Milyar Dolarlık Kripto Para Fonunun CEO’sundan Flaş Açıklama!

Özet

  • - Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, Bitcoin'in uzun bir ayı piyasasının ardından önemli bir dönüm noktasına geldiğini ifade etti.
  • - Morehead, kripto piyasasının geleneksel piyasalardan piyasalardan ayrıştığını ve artık piyasa üzerinde önemli bir etkisi olmayabileceğini belirtti.
  • - Morehead, BlackRock'ın Bitcoin ETF'sinin potansiyel onayının BTC'yi yeni zirvelere taşıyacak bir katalizör olarak hareket edeceğini tahmin ediyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
10:01
7 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

4.1 milyar dolarlık kripto para hedge fonu Pantera Capital CEO’su Dan Morehead, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) uzun bir ayı piyasasından geçtikten sonra önemli bir dönüm noktasına ulaştığını söyledi. İşte Morehead’ın yaptığı dikkat çeken açıklamalar.

“Artık Toparlanma Vakti Geldi”

Morehead, yeni bir piyasa değerlendirmesinde Terra ekosistemi ve kripto para borsası FTX’in çöküşünün ardından sektörün bir boğa piyasasına hazırlanmak için yeterince acı çektiğine dikkat çekti.

Morehead, “35 yıl boyunca piyasa döngülerinde işlem yaptığım için, piyasaların çok uzun süre düşebileceğini öğrendim. Yatırımcılar ancak bu kadar acıya dayanabilir. Terra, FTX gibi gelişmelerden bu yana tam bir yıl geçti. Yeterince zaman geçti. Artık toparlanma vakti geldi.” dedi.

CEO’ya göre, kripto para piyasasının geleneksel piyasalardan ayrışmış durumda ve bu nedenle hisse senetleri veya tahvillerde gelecekte yaşanacak herhangi bir zayıflık birçok analistin inandığı gibi kripto para piyasası için önemli olmayabilir:

Kripto para piyasası büyük ölçüde ayrışmış durumda. Şu anda bunu fark etmek çok zor. Kripto para piyasasının geçmişinin büyük bölümünde, riskli varlıklarla hiçbir korelasyon yoktu. Bitcoin için bir vekil olarak kullandığımızda, varlığının ilk dokuz yılında S&P 500 ile korelasyonu 0,03’dü. Bu, argümanın büyük bir parçasıydı: İnanılmaz derecede yüksek tarihsel getirilere sahip ve tipik varlıklarla esasen hiçbir korelasyonu olmayan yeni bir varlık sınıfı bulduğunuzda bu rüya  gibi bir yatırımdır.

Ne yazık ki, alanımızdaki aşırı kaldıraçlı merkezi varlıklar ve Sam Bankman-Fried korelasyonun yükselmesine ve geçen yıl 0,76 ile zirve yapmasına neden oldu. Kripto para piyasası hiçbir şekilde faiz oranlarıyla bağlantılı olmadığından, faiz oranlarına sıkı sıkıya bağlı olan ana varlık sınıflarıyla (hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul) çok düşük bir korelasyona sahip olması gerekiyor. Nitekim Bitcoin’in S&P 500 ile korelasyonu 0,1’in altına gerilemiş durumda.

İstatistikte, korelasyon katsayısının 1 olması varlıkların birbirleriyle birlikte hareket etme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösterir. Korelasyon katsayısının 0’a yakın  olması ise varlıkların minimum doğrusal bir ilişkiye sahip olduğunu gösterir.

Morehead’a Göre BlackRock’ın Spot Bitcoin ETF’si Oyun Değiştirici Olacak

Morehead, kendisine göre kuruluşundan bu yana yüzde 41 bin 960 yükselen Pantera Capital’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’sinin en büyük kripto parayı yeni zirvelere taşıyacak bir katalizör olarak hareket etmesini beklediğini belirterek şunları söyledi:

Bazı yatırımcı tipleri için Pantera Bitcoin Fonu’ndan bile daha iyi olabilecek bir şey var: BlackRock ETF’si (borsa yatırım fonu). Onaylanması halinde BlackRock’ın iShares Gold ETF’sinin Ocak 2005’te, altının ons başına 423 dolardan işlem gördüğü döneme denk gelen lansmanına benzer şekilde kripto para piyasası üzerinde önemli bir etki yaratmasını bekliyoruz. Bugün altının ons fiyatı bin 950 dolar civarında seyrediyor. Birçok ekonomik faktör altın fiyatını etkilemiştir, ancak bir ETF’nin piyasaya sürülmesi kesinlikle yükselişte etkili bir rol oynadı.

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