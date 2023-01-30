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Bitcoin’de O Yatırımcı Grubu İçin 4 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi!

Bitcoin (BTC) fiyatı bu hafta sonunda da ayın başından bu yana kaydettiği kazanımlarını korudu ve hafta kapanışından önce yılın en yüksek seviyesini gördü. BTC fiyatındaki bu yükseliş bir grup yatırımcıyı daha kârlı bölgeye taşıdı.
12:08
30 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı bu hafta sonunda da ayın başından bu yana kaydettiği kazanımlarını korudu ve hafta kapanışından önce yılın en yüksek seviyesini gördü. BTC fiyatındaki bu yükseliş bir grup yatırımcıyı daha kârlı bölgeye taşıdı.

2019 Yılında Bitcoin Satın Alan Yatırımcılar Sonunda Kâra Geçti

Bitcoin fiyatındaki son yükselişle birlikte bir grup yatırımcı daha kârlı bölgeye geçti. Kripto analiz platformu Glassnode, 2019 yılında Bitcoin satın alan yatırımcıların tekrar kâra geçtiğini bildirdi. Analiz şirketinin sağladığı verilere göre o yıl için ortalama BTC alım fiyatı 21 bin 800 dolarda.

2020 ve 2022’de alım yapan yatırımcılar, ortalama alım fiyatı esasına dayalı olarak hala zarardalar ve kâra geçebilmeleri için BTC fiyatının 28 bin doların üzerine çıkması gerekiyor. Öte yandan 2021’de Bitcoin alan yatırımcıların kâra geçebilmesi için fiyatın 38 bin dolara yaklaşması gerekiyor.

Kripto analiz platformunun ortalama alım fiyatı kripto para borsalarından çıkan BTC’lerin ortalama fiyatını yansıtmaktadır. Bu noktada Glassnode, Coinbase ve Binance için ortalama para çekme fiyatının genel ortalamanın çok üstünde olduğuna dikkat çekti. Buna göre bu iki kripto para borsası için gerçekleşen para çekme fiyatı 21 bin dolarda iken, tüm kripto para borsalarından olan ortalama para çekme fiyatı 16 bin 700 dolarda.

Bitcoin Kilit Teknik Seviyeye Yaklaşıyor

Tüm bunlarla birlikte BTC, 200 haftalık hareketli ortalamada önemli bir teknik fiyat seviyesine doğru hızla yaklaşıyor. Woo Charts’a göre bu seviye şu anda mevcut seviyelerin hemen üzerinde 24 bin 713 dolarda bulunuyor.

200 haftalık hareketli ortalama, ayı döngüleri sırasında önemli bir uzun vadeli destek bölgesi olarak kabul edilmektedir. Bitcoin fiyatı son ayı-boğa döngüsü sırasında bu kritik seviyenin altına düştü ve henüz bu önemli teknik seviyeyi geçebilmiş değil. Ancak Bitcoin, şu anda 19 bin 777 dolardaki gerçekleşmiş fiyat seviyesini geçmiş durumda. Gerçekleşen fiyat, BTC’lerin en son hareket ettiği fiyattan dolaşımdaki tüm BTC’lerin değerini göstermektedir. Aynı zamanda tüm piyasa katılımcılarının Bitcoin’leri için ne ödediğine dair bir tahmin sunmaktadır.

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