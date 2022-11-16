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Bitcoin’de O Düğmeye Basıldı! Bu 3 Metriğe Göre Kritik Yatırımcı Grubu Hareket Halinde!

Sam Bankman-Fried'in kripto para imparatorluğunun ani çöküşü, kripto para para piyasasında önemli kayıplar verilmesine neden oldu. Peki en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için sırada ne var? Detaylar haberimizde.
09:10
16 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

Sam Bankman-Fried’in kripto para imparatorluğunun ani çöküşü, kripto para para piyasasında önemli kayıplar verilmesine neden oldu. 6-14 Kasım 2022 tarihleri arasında yaşanan olayların etkileri ve gelecekteki etkileri için 2012 yılında kripto para borsası Mt Gox’un çöküşü ve sonrasında yaşananlarla karşılaştırmalar yapılmaya başlandı. Peki en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için sırada ne var? Detaylar haberimizde.

Bitcoin’de Panik Düğmesine Basıldı

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), iki yıl içinde ilk kez 17 bin 500 doların altına düştü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, dev kripto para borsası FTX çöküşünün etkisi, toplam piyasa değerinin 2021’in Ocak ayından bu yana ilk kez 900 milyar doların altına düşmesi oldu. Elindeki BTC‘leri satmadan tutanlar, başka bir deyişle HODL modunu açmış olan yatırımcılar piyasadaki düşüşe rağmen güçlü kalmaya devam ediyor. FTX’in çöküşü bu yatırımcı grubunun en büyük kripto paraya olan güvenlerinin test edilmesine neden oldu. Bu güven testinin nedeni, birçok uzun vadeli Bitcoin yatırımcısının geçen hafta yatırımları için güvenli bir ortam arayışına girmesi oldu.

Zincir üstü (on-chain) analiz şirketi Glassnode, yayımladığı yeni bir raporda, FTX çöküşünün BTC yatırımcıları arasında “fark edilebilir bir güven kaybı olup olmadığını” değerlendirmek için birkaç metriğe dikkate aldı.

Glassnode, ilk olarak BTC’nin Uzun Vadeli Yatırımcı Arzı metriğini değerlendirdi ve satış yapma olasılığı en düşük olan BTC yatırımcısı kategorisinin 6 Kasım’dan bu yana düştüğünü, yani uzun vadeli yatırımcıların satış yaptığını tespit etti. Analiz şirketi, son yedi gün içinde bu kategorideki BTC yatırımcılarının yaklaşık 48 bin 100 BTC sattığını tespit etti. Bu kayda değer bir düşüş olsa da, Glassnode, bu veriden hareketle “genel bir güven kaybı olduğu” sonucuna varmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Bununla birlikte, metrikte devam eden düşüşün tersinin olabileceği konusunda uyardı.

Geçen hafta düşüş kaydeden bir diğer Bitcoin metriği de BTC’nin Yeniden Canlandırılan Arzı metriği oldu. Glassnode’a göre, bir yıldan daha eski olan 97 bin 450 BTC geçen hafta boyunca “harcandı ve potansiyel olarak likit dolaşıma geri döndü”.

Bu, dört yıllık periyotta kaydedilen +0,83 sigma hareketini temsil ettiği için alışılmadık bir hareket olsa da, Glassnode hareketin “henüz tarihi büyüklükte” olmadığını belirtti. Bununla birlikte, metrikte tutarlı bir artış olması durumunun yakından takip edilmesi gerekiyor. Bunun nedeni, bir yıldan daha eski BTC harcayan Bitcoin yatırımcıların sayısındaki artışın, yatırımcılarının inancını kaybetmesi anlamına geliyor olması.

Zincir üstü analiz şirketi, ayrıca harcanan BTC başına ortalama yaşın da geçen hafta 90 günün üzerine çıktığını tespit etti. Metrik, Eylül ve Ekim aylarında harcanandan üç kat daha fazla BTC harcaması yapıldığına işaret ediyor. Glassnode’a göre, harcanan eski coin’lerdeki artış dikkat çekici ve önceki kapitülasyon kaynaklı satış olayları ve hatta 2021’deki boğa piyasası kar alımları sırasında görülen zirvelerle de uyumlu. Metrikteki sürekli bir yükseliş veya yüksek bir uyku hali seviyesi, HODL’lar arasında daha genel bir panik halinin oluştuğunu gösterebilir.

“Beklenen Bir Durumdu”

Tüm bu bilgiler ışığında Glassnode, “Genel olarak, HODL‘lar kesinlikle bir dereceye kadar ani bir panik yaşandı. Ancak, koşulların büyüklüğü göz önüne alındığında, bu muhtemelen olması beklenen bir durumdu. Verilerin takibindeki daha ilgi çekici olan şey, bu artışların önümüzdeki haftalarda düşüp düşmeyeceği düşmeyeceğini olacak. Bu da bu sarsıntının bir ‘trend’den ziyade ‘olay’ kaynaklı olduğunu teyit edecek.” notunu düştüğü görüldü.

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