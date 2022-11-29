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Bitcoin’de “Noel Baba Rallisi” Hazırlığı! 5 Günde 47.888 BTC Aldılar!

Kripto veri platformu Santiment'ın sağladığı veriler, büyük Bitcoin (BTC) cüzdanlarının "Noel Baba Rallisi" için hazırlık yapmaya başladıklarını gösteriyor.
16:15
29 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri platformu Santiment’ın sağladığı verilere göre, büyük kripto para yatırımcıları son beş günde 47 bin 888 BTC satın aldı. Alınan BTC miktarı Bitcoin arzının yüzde 0,24’üne karşılık geliyor olması bakımından önemli olarak değerlendirilebilir.

Noel Baba Rallisi Hazırlığı

Santiment’ın sağladığı veri için ilginç olmayan ve dikkat çekici olan şey, bu büyük birikimin öncesinde, özellikle en sarsıcı aşaması bu ay içerisinde görülen ve kripto para borsası FTX’i çevreleyen olaylarla ilişkilendirilen 13 aylık bir Bitcoin satışı dalgasının yaşanmış olması. Kripto veri platformuna göre Kasım ayının ilk üç haftasında 100 ila 10 bin BTC tutan cüzdanlar başka bir deyişle Bitcoin balinaları en büyük kripto paranın toplam arzının yüzde 1,36’sını satarak ellerinde çıkardı.

Son BTC alımlarının hacmi yalnızca Kasım ayında yapılan satışlardan dolayı ortaya çıkan hacimden kat be kat daha düşük. Yine de balinaların BTC almaya başlamış olmaları Aralık ayında finans piyasalarında genellikle bir “Noel Baba Rallisi” başladığı göz önüne alındığında, Bitcoin balinalarının kripto para biriktirmeye karar vermiş olabileceklerini gösteriyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları, yaptıkları alımlarla fiyatın Noel yeşiline döneceğine bahse giren kripto para balinalarının muhtemelen yükseliş sırasında BTC alımlarına hız vereceği ve daha ardından başlayacak Noel ralli sırasında aldıklarını satarak boşaltacakları üzerinde duruyorlar.

Küçük Yatırımcılar da Ralli İçin Hazırlanıyor

Tüm bunlarla birlikte Bitcoin birikimi yapan yalnızca büyük cüzdan sahipleri değil, aynı zamanda 0.1 ila 10 BTC tutan daha küçük cüzdan sahiplerinin de süratle alım yapmaya yöneldikleri görülüyor.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, bir diğer önemli kripto veri platformu olan Glassnode’un sağladığı veriler, bu sınıfta yer alan Bitcoin cüzdanlarının sayısının sadece iki gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığını ortaya koyuyordu.

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