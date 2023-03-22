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Bitcoin Neden Yükseliyor? Fed’in Etkisi Olacak Mı? İşte BTC Yorumları!

Bitcoin (BTC) fiyatının son dönemlerdeki yükselişinin sebebi ne? İşte kripto para uzmanlarından Fed sonrası Bitcoin yorumları!
21:51
22 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) son birkaç gündür 25.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunarak ayı piyasasının sona ermiş olma ihtimalini artırıyor. Peki, Bitcoin’i, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın faiz kararı ardından nasıl bir fiyat hareketi bekliyor!

Bitcoin Verileri!

Kripto para biriminde yeni bir trend kurulurken, belirli olaylar ani bir tepkiye neden olma eğiliminde. Ancak trendin tersine dönmesi uzmanlara göre pek olası değil. Bitcoin’in durumunda da ayıları tuzağa düşürmek için bir gerileme mümkün ancak ayı piyasasının devam etme olasılığı düşük olarak belirtiliyor

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, 22 Mart tarihinde 28.500 dolarlık genel direncin üzerine çıktı. Bu durum kripto para birimindeki boğaların hakimiyetlerini ortaya koyduklarının bir işareti olarak görülebilir. Piyasa değerine göre birinci sırada yer alan kripto para 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 25.180 dolar ve aşırı alım bölgesindeki göreli güç endeksi (RSI), en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunun bir göstergesi olarak görülebilir. Analistlere göre BTC’de 28.500 dolar seviyesinin üzerinde olası bir kırılma, 30.000 dolar ile 32.500 dolar arasındaki direnç bölgesine olası bir rallinin yolunu açabilir.

BTC Fiyat Tahmini!

Bitcoin’de olası bir düzeltme durumunda aşağı yönde izlenecek ilk desteğinde 25.250 dolar seviyesi olduğu belirtiliyor. Kripto para biriminin fiyatı belirtilen seviyeden geri dönerse, baş ve omuz boyun çizgisi (H&S) modelinin desteğe dönüştüğünü gösterebilir. Kripto para birimindeki oluşabilecek sorun, 25.250 dolar seviyesinin kırılması durumunda ortaya çıkabilir. Çünkü bu durum birkaç büyük çaplı Bitcoin boğasının durmasını tetikleyebilir. BTC/USDT paritesi daha sonra 200 günlük basit hareketli ortalamaya seviyesi olan 20.020 dolara kadar düşebilir. Öte yandan Federal Rezerv bugün yaptığı açıklamalarda merakla beklenen faiz artırımının 25 bp olacağını açıkladı. Yaşanan artışın önümüzdeki günlerde Bitcoin fiyatına olası etkileri tartışma konusu oldu.

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