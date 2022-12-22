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Bitcoin Neden Yükselemiyor? BTC 2023’te Ne Zaman Yükselecek?

Neden yükselemediğine dair en az 12 gerekçe sayabiliriz. Ne zaman nasıl yükseleceğini de yazının sonunda bulacaksınız.
23:30
22 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para piyasaları 2022 yılının ortasından itibaren adeta bir kâbusun ortasına düştü ve halen sabah olmadı. Bugünse kripto yatırımcısı geçtiğimiz yılın Kasım ayındaki kadar iştahlı değil. O günlerde nasıl heyecanla herkes kripto para alıyorsa bugün tam zıddı yaşanıyor. Korkuyla %80’i aşan kayıplara rağmen yatırımcılar satış yapıyor.

Bitcoin Neden Yükselemiyor?

Bitcoin madencilerinin elindeki Bitcoin tarihi en düşük seviyelere kadar geriledi. Aylardır satış yapıyorlar ve bireysel yatırımcılar pozisyonlarını terk etmeye devam ediyor. Herkesi tedirgin eden şeyse kripto paraların içinde bulunduğu mevcut durum. Son 6 aydır LUNA ve FTX çöküşü ve onlarla bağlantılı çok fazla olumsuz gelişme yaşadık. Bugün ise Bitcoin’in yükselmemesi için çok fazla sebep var. Bunları alt alta sıraladığımızda uzun bir liste bizi karşılıyor. Mümkün olduğunca özetlersek sorun şunlar;

  • Bugün yaşanan düşüşün temeline ABD ekonomisinin halen Fed’in istediği düzeyde soğumadığını gösteren “İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvurusu” ve “GSYİH” verisi vardı.
  • Yine bugünkü negatif seyrin diğer bir sorumlusu SEC Başkanı Gensler’in 22:00 sularında yaptığı “kriptoya baskı kurmaya yeni başlıyoruz” minvalinde açıklamasıydı.
  • Bugüne dair son detay %3’ü aşan kayıplarıyla ABD hisse senedi piyasalarının çakılmasıdır.
  • SEC kripto paraların neredeyse tamamını (hatta ETH bile dahil) menkul kıymet olarak görüyor ve SEC yöneticilerinden gelen uyarılar yakında toplu kayıtsız menkul kıymet davalarının başlayacağı yönünde.
  • Kripto dünyasının en büyük şirketlerini çatısı altında bulunan DCG zor durumda. Grayscale ve Genesis’in de sahibi olan şirket eğer iflasını açıklarsa bu büyük bir yıkıma neden olacak. Bunun endişeleri de yatırımcıları kapladı. Genesis en büyük kripto kredi borç veren ve 3AC, FTX çöküşlerinde ciddi kayıplar yaşadı. Haftalardır para çekmeler kapalı ve iflas ihtimali yüksek. Aniden 10 milyar dolarlık Bitcoin satıldığını düşünün. Grayscale elinde bu kadar BTC tutuyor ve DCG’nin iflası yan şirketleriyle birlikte en az 50-60 bin BTC satışı kadar bir FUD dalgası başlatabilir.
  • 2023 yılında Fed kesin biçimde faiz indirimi yapmayacağını açıkladı.
  • 2023 yılında BlackRock gibi devler (kendisi dünyanın en büyük varlık yöneticisidir 10 TRİLYON dolardan fazla varlık yönetiyor) kesin bir resesyon bekliyor. Resesyon ortamında hisse senetlerinin fiyatı çakılır ve Bitcoin de hisse senetlerini izliyor.
  • 2023 yılında ABD’nin kripto paraları büyük ölçüde regüle etmesi bekleniyor, yasaklardan endişe ediliyor.
  • FTX çöküşü az sayıda kripto dostu ABD’li siyasinin de şüpheye düşmesine neden oldu. Kripto karşıtları ise bu olayla ellerini güçlendirdi.
  • 2018 yılında Binance borsasının kara para aklamayı kolaylaştırdığına dair açılan bir soruşturma var ve bunun önümüzdeki aylarda davaya dönmesinden endişe ediliyor.
  • SEC, Binance borsasının BNB’sini “kayıtsız menkul kıymet” olarak soruşturuyor. Yakında dava açılmasından endişe ediliyor.
  • Binance borsasının ketum duruşu, mali tablolarını paylaşmıyor oluşu yatırımcıları tedirgin ediyor. Birkaç günde milyarlarca dolar değerinde kripto para borsadan çıktı ve FUD halen dağılmış değil.

Yukarıdakilerin eksiği vardır fazlası yoktur ve tek nefeste sayabildiğim “Bitcoin’in yükselişini engelleyen” sebeplerin sadece çok az kısmı bunlardır. Ancak en önemlileri bunlar.

BTC 2023’te Ne Zaman Yükselecek?

Cevap çok basit bugün siz cesaretle neden Bitcoin veya kripto para alamıyorsunuz? Yukarıdaki eksiği olan, fazlası olmayan gerekçelerden dolayı. Bu sebeplerin çoğunluğu ortadan kalktığında Bitcoin’in yükseldiğini göreceğiz. Tüm bunları takip etmek yerine Bitcoin’in 200 günlük ortalamanın üzerinden yeniden kapanışlar yapmaya başlamasını da bekleyebilirsiniz. Eğer BTC sonrasında 28.500 dolar üzerinde haftalık kapanış yaparsa artık bu problemlerin bir kısmının çözüldüğünü ve fiyatın bundan dolayı yükseldiğini göreceksiniz.

Peki 2023’te Bitcoin ne zaman yükselir? En iyimser tahmin Fed’in faiz indirimi olmayacak sözünü Haziran ayından sonra yutması ihtimalidir. Resesyon endişesi Fed’i kaplarsa yeniden faiz indirimleri başlar ve kripto paraları da içine alan risk piyasalarının hızla alıcı bulmaya başladığını görürüz. Varsa sorularınızı çekinmeden yorum olarak gönderebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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