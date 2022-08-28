Bitcoin (BTC), birkaç hafta önce piyasalar görülen ve hakim hale gelen yatırımcı pozitifliğine rağmen bir kez daha Temmuz seviyelerine geriledi.

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Bitcoin‘in (BTC) bir kez daha 20 bin dolar seviyesine hatta altına düşmesi, kripto para sektöründeki büyümenin eksikliği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin tutumunu sürdürmesi gibi hoş olmayan ama biraz da beklenen durumlardan kaynaklanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell konuşması fiyat düşüşünün ana katalizörü oldu. Powell, tam anlamıyla bir süre daha şahin duruş göstermesi beklenen Fed’in bu tutumunda ısrarcı olduğunu ortaya koydu. Peki Bitcoin neden düşüyor? BTC için sırada ne var? Gelin daha yakından bakalım.

Powell’ın Yaptığı Konuşma

Bitcoin fiyatındaki düşüşün ana katalizörü Fed’in bir süre daha şahin kalacağını belirten Başkan Powell’ın Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşması oldu. Konuşmanın ardından neredeyse her finansal varlığın büyük darbe aldığı, Bitcoin’in yüzde 7 değer düşerken, değerli sarı metal altının yaklaşık yüzde 1,2 düştüğü ve US500’ün yüzde 4 düştüğü görüldü. Powell’ın konuşmasının aşırı derece korku verici olmasının etkileri büyük ihtimalle önümüzdeki haftalarda da hissedilmeye devam edecek ve piyasalardaki düşüş trendi devam edecek.

Kurumsalların Eksikliği

Bireysel yatırımcılar arasındaki hissiyatın toparlanmış olmasına rağmen kurumsal yatırımcılar kripto para piyasalarına geri dönme vaktinin geldiğini hissene kadar piyasaların harekete geçmesi pek mümkün görünmüyor. Kripto para piyasaları, son iki haftada piyasalardan para çıkışları dışında başka bir şey görmedi.

Durum büyük olasılıkla 2023’ün başında faiz artırımlarının son bulmasının ardından değişecek gibi duruyor. Faiz artırımlarının tamamlanmasının ardından kurumsalların kripto para piyasalarına yöneldiği ve fiyatları yukarı yönde hareket ettirdikleri görülebilir.

Büyüme Faktörlerinin Eksikliği

Kurumsal destek eksikliği, katı para politikası ve en büyük kripto parayı çevreleyen pozitifliğin eksikliği mevcut makro ortama göre bir süre daha devam edecek olan ayı piyasasının vazgeçilmez parçalarıdır. Ethereum‘un merakla beklenen The Merge güncellemesi, Bitcoin ile ilgili herhangi bir haber, güncelleme ve olay yokken piyasaya yeni sermaye getirebilecek tek şey olsa da yeterli olmayabilir. Bu da BTC’deki düşüşün devam etmesi, The Merge’ye rağmen ETH’nin değer kaybetmesiyle sonuçlanabilir.