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Bitcoin Ne Zaman Yeni Rekor Kıracak: Binance CEO’sunun Yorumu!

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in CEO'su CZ, Bitcoin ne zaman yeni rekor kıracağı yönündeki görüşlerini paylaştı.
17:03
23 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, mevcut fiyat düşüşü göz önüne alındığında, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için iki yıla ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

İki Yıla İhtiyaç Var

Changpeng Zhao, Bitcoin’in yaklaşık 70.000 dolarlık mevcut ATH’sine ulaşmasının iki yıl alabileceğine inanıyor. Ancak Zhao yaptığı açıklamalar net bir zaman vermemekle birlikte en az birkaç aya ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, büyük kripto para projelerinin ayı piyasasında hayatta kalacağını dile getiren CZ, küçük projelerin daha zor zamanlar geçirebileceğini ifade etti.

CZ, daha önceki düşüşler sırasında da sık sık açıklama yapmıştı. The Guardian ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda da endüstrinin nispeten yeni olduğunu ve bu nedenle önemli fiyat dalgalanmalarının beklendiğini belirtti.

Aslında her ne kadar 20.000 dolarlık Bitcoin fiyatı şu anda oldukça düşük bir seviye olarak değerlendirilse de yıllar içindeki değişimlere bakıldığında BTC fiyatının gelişimi fark ediliyor. Bu noktada da CZ, “biliyorsunuz, 2018, 2019’da insanlara Bitcoin’in 2022’de 20.000 dolar olacağını söyleseniz çok mutlu olurlar. 2018/2019’da Bitcoin 3.000 dolar – 6.000 dolardı.” sözlerini kullanıyor. Yazının yayına hazırlandığı sırada ise BTC 20.500 dolar üzerinde işlem görüyor.

“Geleceği Kimse Bilemez”

CZ, BTC‘nin geçen Kasım ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doları aşacağı konusunda da iyimser. Konuyla ilgili ise, “Bence tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin’den 20 bine düşen bu fiyat göz önüne alındığında, geri dönmesi muhtemelen biraz zaman alacak. Muhtemelen birkaç ay veya birkaç yıl sürecek. Geleceği kimse tahmin edemez.” sözlerini kullandı.

Bu ayın başlarında Zhao, dijital varlıkları hem bir yatırım aracı hem de bir değişim aracı olarak gördüğünü söyledi. Bu nedenle, herhangi bir fiat para birimine sahip olmadığını ve tüm servetinin kriptoda olduğunu açıkladı.

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