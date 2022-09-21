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Bitcoin (BTC) yeniden 18.000 dolar seviyesine düşerken, önde gelen metrikler ve analistler düşüşün derinleşebileceğini belirtiyor.

Kurumsal Yatırımcı, Ortada Yok!

Uzmanlara göre mevcut ayı piyasası döngüsü, resesyon riski ve olumsuz yatırımcı duyarlılığının uzun süredir devam etmesi bakımından öncekilerden farklı. Bitcoin, ilk kez hiperenflasyon ve resesyon testinden geçiyor. Bitcoin geçen yıl 69.000 dolara ulaştıktan sonra, analistler 100.000 doları hedefliyordu. BTC, Ocak 2021’den bu yana değer kaybedyor. BTC yıl ortasında 17.000 dolara kadar düştü. Bitcoin, zirvesinden %75 oranında değer kaybetti. Bu süreçte, önde gelen metrikler kritik rol oynuyor. Net gerçekleşmemiş kar veya zarar (NUPL), tüm BTC varlıklarının toplam etkin değerini ölçmek için önemli bir metrik konumunda. Mevcut NUPL sıfırın hemen altında, bu da Bitcoin ağının şu anda zarar durumunda olduğu anlamına geliyor. Bu aşamada, kripto analitik şirketi Crypto Quant analizine göre kurumsal yatırımcılar düşük oranda BTC alıyor. Ancak, NUPL mevcut durumun, Temmuz 2022’deki Bitcoin dip seviyelerine kıyasla çok daha iyi olduğunu işaret ediyor.

BTC son zamanlarda yine bekleneni veremedi. Bu haftanın başlarıında BTC, 18.432 dolar ile üç ayın en düşük seviyesine geriledi. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin (BTC) fiyatı son 24 saatte % 3 düşüşle 18.882 dolar seviyesinden işlem görüyor Son fiyat düşüşü, büyük kripto para birimleri arasında BTC dominance oranının küçülmesine de yol açtı. Bitcoin dominanca oranı an itibariyle %41.02 seviyesinde bulunuyor. Grayscale, Bitcoin hacimlerinde düşüş kaydetti. Bu, kurumsal yatırımcılar arasında sektöre karşı güven olmadığı anlamına gelir. Ancak Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı olan Microstrategy, daha fazla BTC satın aldı. Yakın tarihli bir SEC dosyasına göre şirket, token başına ortalama 19.851 dolar fiyatla 6 milyon dolar değerinde BTC satın aldı. Bununla birlikte Microstrategy, toplamda yaklaşık 130.000 BTC’ye sahip.

Analistten Kritik Uyarı!

Analistler, yatırımcıları artan faiz oranlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyorlar. Sektörde Doctor Profit olarak bilinen bir analist, BTC fiyatının düşmeye devam edeceğini iddia etti. Uzman, Fed’in yüzde 0,75’ten yüzde 1’e yükselen fiaz oranı nedeniyle daha fazla fiyat düşüşü olabileceği konusunda uyardı.

Doctor Profit, BTC’nin Mart 2023’e kadar 18.000 ila 23.000 dolar aralığında işlem göreceğine inanıyor ve yatırımcıları FED’in kararını dikkate almaya davet ediyor. Yüksek enfasyon ile mücadele, Fed’in önceliği olmaya devam ediyor.