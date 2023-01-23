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Bitcoin Küllerinden Doğuyor! 2 Uzman CNBC’ye Konuştu: İşte Önümüzdeki Senaryo!

Bitcoin (BTC) yeniden küllerinden doğmaya çalışırken, CNBC'ye konuşan 2 uzman mevcut ralli ve piyasaya dair çapıcı açıklamalar yaptı. 
16:55
23 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden küllerinden doğmaya çalışırken, CNBC’ye konuşan 2 uzman mevcut ralli ve piyasaya dair çapıcı açıklamalar yaptı.

Bitcoin ve Hisse Senetleri: 2 Faktör! 

Hisse senetlerindeki düşüşe ve Genesis’in uzun zamandır beklenen iflas başvurusunu sunmasına rağmen Bitcoin, ivme kazanmaya devam ediyor. Coin Metrics’e göre, Bitcoin sene başından beri %35 artış kaydetti. ABD’de  Martin Luther King tatili nedeniyle işlem hacimleri düşük kalırken, S&P 500 ve Nasdaq Composite de son günlerde yeniden toparlanmaya başladı. Defiance ETFs CEO’su ve baş yatırım yetkilisi Sylvia Jablonski, Bitcoin’in, hisse senetleriyle geçtiğimiz aylardaki ayrışmanın ardından yeniden yüksek korelasyon içerisine girdiğini belirtti. Uzmana göre, bu kripto  para yatırımcıları için iyi bir haber, çünkü eğer enflasyon düşüyorsa ve Fed mevcut para politikasından geri adım atmaya başlarsa, riskli varlıklar yeni bir soluk alacak. Bitcoin de hisse senetleri ile birlikte yeni bir döngünün tadını çıkaracak.

Bitcoin, 2022’nin büyük bir bölümünde hisse senetleri ile aynı doğrultuda işlem gördü. Kurumsal yatırımcıların 2021’de piyasaya girmesi, Covid-19 krizi esnasındaki hükümet teşviki ile Federal Rezerv para politikasının sıkılaştırılması gibi faktörler her iki piyasayı da etkiledi. Bununla birlikte, yılın ilerleyen bölümlerinde, bu korelasyon azaldı. Terra ve FTX krizi nedenleriyle büyük darbe alan Bitcoin, 15.586 dolar seviyesine kadar düştü. Kripto para endüstrisindeki skandal ve iflas dalgası yatırımcıda güven kaybına neden oldu.  Jablonski, kısa vadeli duyarlılığın Nasdaq hisselerini desteklemesi nedeniyle Bitcoin’in son dönemdeki artışlarından yararlandığını söyledi. Uzmana göre, Bitcoin’de rallinin devam edip etmeyeceği, Fed’in devam eden sıkılaştırma politikasına ve ekonominin resesyona girip girmemesine bağlı olacak.

Bitcoin: Ralli Sürdürülebilir mi? 

Kripto para fiyatlarındaki bu haftaki artış, sektörde meydana gelen iflas haberinin ortasında geldi. Kripto sektöründeki en büyük borç verenlerden biri ve FTX‘in en büyük teminatsız alacaklılarından biri olan Genesis, Perşembe gecesi geç saatlerde iflas başvurusunda bulundu. Oppenheimer analisti Owen Lau, Bitcoin’de ortaya çıkan rallinin, yılın ilk iki haftasında riskli varlıklardaki rallinin bir uzantısı olduğunu söyledi. Uzmana göre, Bitocin ve hisse senetleri arasındaki korelasyonun artması olumlu bir gelişme. Lau’ya göre, yeni iflaslar ve krizler olmadığı sürece, Bitcoin yoluna devam edecek.

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