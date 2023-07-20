Bitcoin fiyatı uzun süredir dar bir aralıkta işlem görüyordu ve yazı hazırlandığı sırada bu dar aralık ihlal ediliyor. Kral kripto para birimi yönünü yeniden aşağı çevirdi ve düşüşe dair net bir sebep bulunmuyor. FedNow iddiaları gerçekçi değil, Kuzey Kore haberi ise çok daha önceden dolaşıma girmişti. Geriye tek bir seçenek kalıyor.

Bitcoin (BTC) Grafik Yorum

Geriye kalan tek yol teknik analizin bize ne anlattığına bakmaktır. Temel tarafta fiyat düşüşünü destekleyecek ciddi bir gelişme olmadı. Kazanç raporları endişe verici ölçüde kötü değil. Ancak Fed toplantısına 1 haftadan az kaldığı için belki de yatırımcılar bunun paniğini yaşıyordur. Genellikle artış beklenen toplantılarda fiyatın bu tarz negatif hareketler yaptığını görürüz.

Teknik cepheye gelecek olursak BTC 21 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) reddedilmesinin ardından ciddi anlamda zayıfladı. 30.400 dolar seviyesinde bulunan bu SMA, Bitcoin için günün en yüksek seviyesini sağladı ve piyasa daha sonra gün içi kazanımlarını tamamen sildi. Fiyatın buradan yediği ret artık yönünün mecburi istikamet aşağı olmasına neden oldu.

Bitcoin Kaç Dolara Düşer?

Uzun süren yatay hareketin ardından başlayan düşüş artık kripto paralarda işin ciddileştiğini gösteriyor. Popüler kripto para analisti Poppe bugünkü piyasa değerlendirmesinde daha derin diplerin yakında gerçek olacağını söyledi.

“Kritik bölgeyi kıramamak, Bitcoin için daha düşük bir arayışı başlamış gibi görünüyor”.

Diğer kripto analisti Daan Crypto Trades ise artan açık faiz sayesinde volatilitenin geri dönebileceğini söyledi. Daan, 4 saatlik 200 dönemlik hareketli ortalama ve üstel hareketli ortalamayla ilgili bir başka Twitter gönderisinde, “Bitcoin, aralığın alt kısmında ve 4H 200MA/EMA’da destek buluyor” dedi.

“Şimdiye kadar, sıçrama henüz çok ikna edici olmadı ve daha düşük zaman dilimleri son derece dalgalı. Kısa vadede 30.500 dolar ile 29.500 dolar benim için ilgi çekici olmaya devam ediyor”.

Material Indicators, 21 günlük SMA’nın önemine dikkat çekerek BTC/USD için geçici bir zirvenin olabileceğini öne sürdü. Günün analizinin bir bölümünde, “21 Günlük Hareketli Avg’deki teknik direncin sert bir şekilde reddedilmesi ve daha fazla sorunun 31.000 dolarda birikmesi artık zirveden dönüldüğünü gösteriyor” dedi.

Düşüşün devam etmesi halinde Bitcoin fiyatı 28.500 dolar ile 28.800 dolar arasında yeni bir dip belirleyebilir. Bunun için 29.700 dolar altı kapanışlar görmeliyiz.