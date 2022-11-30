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Kripto para piyasası yeninden ivme kazanırken, akıllardaki soru Bitcoin’in (BTC) 20.000 dolar seviyesine tekrar ne zaman ulaşacağı.

Bitcoin, 20.000 Dolara Ulaşabilir mi?

Kripto para piyasası bugün toparlanmaya başlarken, Bitcoin fiyatı %4’ten fazla daha artarak 17.000 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da %7’den fazla artışla 1.272 dolara yükseldi. Bitcoin Salı günü bir önceki güne göre yaklaşık %4 değer kazanmıştı. BTC, haftaya 16.054 dolarla başladı ve son 24 saatte 16.900 doların üzerine çıktı. Mudrex CEO’su ve Kurucu Ortağı Edul Patel’e göre, BTC yavaş yavaş FTX krizinin etkilerini atlatmaya başladı. Bugünkü artış yatırımcı duyarlılığını da etkileyebilir. Yöneticiye göre, Bitcoin’de satış baskının azalmasına yönelik sinyaller gelirse, BTC 17.000 doların üzerine çıkarak tırmanmaya devam edebilir. Bu süreçte Fed’den gelecek açıklamalarda büyük önem teşkil ediyor. Uzmana göre, yine aynı koşullar ETH’yi muhtemelen 1.300 dolar seviyesinin üzerine çıkarabilir. CoinGecko’nun verilerine göre, kripto para piyasasının değeri, son 24 saatte 895 milyar dolara çıktı ancak 1 trilyon doların altında kalmaya devam ediyor. Bu eşiğin geçilmesi sembolik öneme sahip.

Dogecoin fiyatı %6’dan fazla artışla 0,10 dolardan işlem görürken, Shiba Inu %2’nin üzerinde artışla 0,000009 dolardan işlem gördü. Ayrıca Binance USD, Avalanche, Tether, Terra, Stellar, Polkadot, Solana, Uniswap, ApeCoin, Tron, Polygon, XRP, Cardano, Chainlink ve Litecoin fiyatları da son 24 saatte artış kaydetti. Piyasanın toplu olarak yükselişe geçmesi önemli. ABD merkezli kripto para komisyoncusu Genesis, Salı günü Bloomberg’in alacaklıların iflası önlemek için yeniden yapılandırma avukatlarıyla çalıştığını bildirmesinin ardından iflastan kaçınmaya çalıştığını söyledi.

Genesis: FTX Domino Etkisi Devam Ediyor!

Şirket, ABD dijital varlık komisyoncusu Genesis Trading’in kripto borç verme kolu, türev işinin yaklaşık 175 milyon dolarlık kilitli fona sahip olduğu FTX‘in ani çöküşünü gerekçe göstererek bu ayın başlarında para çekimlerini askıya aldı. Potansiyel yatırımcıları, nakit toplama çabalarının başarısız olması durumunda iflas başvurusunda bulunması gerekebileceği konusunda uyardı ve 10 Kasım’da bir FTX ticaret hesabında kilitli 175 milyon dolar olduğunu açıkladıktan kısa bir süre sonra itfaları durdurdu.

Kripto fiyatları, Sam Bankman-Fried’in FTX imparatorluğunun çöküşünün ardından bu ay baskı altında kaldı. Şimdi yatırımcılar, domino etkisinin ne kadar yayılabileceğini görmek için diğer kripto şirketlerini izliyor. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in eski parlak günlerine dönmesi için Fed ve FTX krizlerinin aşılması gerekiyor.