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Bitcoin İvme Kaybediyor! Dünyaca Ünlü CEO’dan Kritik Uyarı: Bekleniyor!

Bitcoin (BTC) yeniden 21.000 doların altına düşerken, önde gelen bir yönetici BTC fiyatına dair görüşlerini paylaştı. 
11:20
19 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 21.000 doların altına düşerken, önde gelen bir yönetici BTC fiyatına dair görüşlerini paylaştı.

Bitcoin, Neden Düşüyor?

Kripto para piyasası son günlerdeki sürpriz ralliler ile yeniden gündeme gelirken, Bitcoin’in bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Bitcoin‘in fiyatı, ABD’den gelen veriler sonrasında ivme kazanmıştı.  Bitcoin 14 günlük nadir bir artış serisi yakaladıktan sonra yine değer kaybetmeye başladı. BTC, son 24 saatte %3 düşüşle 20.809 dolardan işlem görüyor. CoinGecko’nun verilerine göre, kripto para piyasasının değeri son 24 saatte neredeyse %4 düşerek 1 trilyon dolara geriledi. Önde gelen platformlardan Mudrex’in CEO’su ve Kurucu Ortağı Edul Patel’e göre, piyasa, ABD’nin Bitzlato borsasındaki baskısına tepki gösterdiği için Bitcoin düşmeye başladı.

Bitcoin kısa süreliğine 21.480 dolar seviyesindeki direncinin üzerine çıktı, ancak tutunamadı. Uzmana göre, Bitcoin yeniden 21.400 doların üzerine çıkabilirse, fiyatı daha da yükseltebilir. Ayrıca, bundan sonraki süreç tamamen makroekonomik şartlara ve sektördeki yeni iflasların olup olmayacağına bağlı olacak. Yöneticiye göre, yeni krilerin gelmesi, Bitcoin yeniden büyük risk altına koyabilir. Ethereum, direncini 1.600 dolarda aşmayı başardı, ancak tutunamadı. Ethereum için kritik destek noktası şu anda 1.490 dolarda ve direncç ise 1.550 dolar seviyesinde.

Kritik Metrik, Alarm Veriyor!

Bloomberg’in bildirdiğine göre, Bitcoin’in 14 günlük göreceli güç endeksi 90’dan fazla düştü, ancak aşırı alım eşiği olan 70’in üzerinde kaldı. Bazı stratejistler için bu, Bitcoin’in 2023 yoluna devam etmesinde bir duraklama olasılığına işaret ediyor. Bitcoin ve ilk 100’deki token’ları kapsayan endeks sene başından beri %20’den fazla arttı. Bitcoin’in FTX krizi öncesi seviyelerine gelmesi oldukça önemli. Kripto para piyasası, Kasım 2021’deki zirveden bu yana yaklaşık 2 trilyon dolar değer kaybetti. Kripto para sektörü, FTX borsasının çöküşünün sonuçlarıyla da mücadele etmeye devam ediyor.

Kripto para sektörü iflaslar, likidite krizler ve FUD ile mücadele ederken, Bitcoin büyük oranda etkilendi. Ancak Bitcoin bunun da üstesinden gelmeyi başardı ve yeniden ayağa kalktı. Uzmanlar bir yıldır devam eden merkez bankası faiz artırımlarının, bir süredir kripto paralara ve teknoloji hisse senetleri gibi varlıklara ağır darbe vurduğunu belirttiler. Bitcoin ve altcoin’ler değerlerinin %65’ini kaybederken, yeni iflas ve kriz olasılığı ise devam ediyor. Kriz dönemlerinde Bitcoin ve hisse senedi arasındaki korelasyon dibe vurdu. Ancak korelasyonun tekrar artması, Bitcoin’in FTX çöküşünü kolayca atlatacağını gösteriyor

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