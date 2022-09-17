Ethereum Merge etkinliği sonrasında bazı coin'lerde fiyat hareketi olmasına rağmen Bitcoin bundan hiç olumlu bir dönüş almamış gibi duruyor.

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Çok beklenen ve dünyada yaşanan enerji kullanımı açısından faydalı olduğu kanıtlanan Merge, Bitcoin (BTC) tarafında hiçbir etki yaratmadı. Ethereum (ETH) bağlantılı bazı varlıklar çift haneli kazançlar elde ederken BTC buna aldırış etmedi. CoinMarketCap’in verilerine göre, BTC başına fiyat son 24 saatte %0,8’lik bir düşüşle 19.907 dolarda kaldı.

Geçtiğimiz ay %16 oranında gerilemenin görüldüğü zincir üzerindeki temel ölçümler, ayıların hala piyasanın kontrolünde olduğunu gösterdi. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda Bitcoin için görünürde bir yükseliş hareketinin çok da olası olmayacağı ihtimal dahilinde.

Temel Ölçütler Ne Diyor?

Santiment’in yeni verilerine göre, BTC tarafında, ay başından bu yana borsa girişlerinde bir artış oldu. 7 Eylül ve 14 Eylül tarihleri arasında, borsalara 33,5 milyar dolar değerinde 1,69 milyon BTC gönderildi. Santiment’e göre bu, Ekim 2021’den bu yana taşınan en yüksek BTC hacmi oldu.

Bu metrikteki bir artış genellikle bir kripto varlığına yönelik satış baskısındaki yükselişin göstergesi olarak kabul edilir. Borsalara daha fazla BTC taşınmasıyla birlikte, fiyatlarda daha fazla düşüş beklenebilir.

Ayrıca CryptoQuant, 13 Eylül’deki ABD tüketici fiyat endeksi okumasının ardından BTC borsa girişlerinde ani bir artış olduğunu bildirdi. Bu durum, okumadan birkaç saat sonra lider coin’in fiyatında %10’luk bir düşüşe yol açtı.

Rapora göre,

Bitcoin hareketlerinin çoğunluğu spot borsadan (Coinbase) türev borsaya (Huobi) ve ağırlıklı olarak 3-6 aylık balina adreslerine doğru oldu.

Bitcoin Akışı Sıkıntı Yaratabilir

Ayrıca, IntoTheBlock’tan alınan veriler, geçen ay BTC tutan büyük adreslerde yaşanan akış yönünde önemli bir düşüş olduğunu gösterdi.

Büyük cüzdanlarda yaşanan net akışta bir artış görüldüğünde, bu kategorideki sahiplerin birikim yaptığı anlamına gelir. Düşüş ise büyük sahiplerin varlıklarında bir azalma olduğunu gösterir. Geçtiğimiz ay, BTC için büyük sahip net akışı %100 oranında azaldı.

Ayrıca, son 90 gün içinde de aynı ölçüde bir düşüş kaydedilmişti. Büyük cüzdanlarda yaşanan net akıştaki artış genellikle bir varlığın fiyatındaki yükselişin habercisi olduğundan, BTC’nin büyük sahiplerinin net akışındaki düşüşün devam etmesi fiyatının daha da düşmesine neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.