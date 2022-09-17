Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

Bitcoin İçin Veriler Korku Yaratıyor! Satışlar Duracak Mı?

Ethereum Merge etkinliği sonrasında bazı coin'lerde fiyat hareketi olmasına rağmen Bitcoin bundan hiç olumlu bir dönüş almamış gibi duruyor.
15:50
17 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çok beklenen ve dünyada yaşanan enerji kullanımı açısından faydalı olduğu kanıtlanan Merge, Bitcoin (BTC) tarafında hiçbir etki yaratmadı. Ethereum (ETH) bağlantılı bazı varlıklar çift haneli kazançlar elde ederken BTC buna aldırış etmedi. CoinMarketCap’in verilerine göre, BTC başına fiyat son 24 saatte %0,8’lik bir düşüşle 19.907 dolarda kaldı.

Geçtiğimiz ay %16 oranında gerilemenin görüldüğü zincir üzerindeki temel ölçümler, ayıların hala piyasanın kontrolünde olduğunu gösterdi. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda Bitcoin için görünürde bir yükseliş hareketinin çok da olası olmayacağı ihtimal dahilinde.

Temel Ölçütler Ne Diyor?

Santiment’in yeni verilerine göre, BTC tarafında, ay başından bu yana borsa girişlerinde bir artış oldu. 7 Eylül ve 14 Eylül tarihleri arasında, borsalara 33,5 milyar dolar değerinde 1,69 milyon BTC gönderildi. Santiment’e göre bu, Ekim 2021’den bu yana taşınan en yüksek BTC hacmi oldu.

Bu metrikteki bir artış genellikle bir kripto varlığına yönelik satış baskısındaki yükselişin göstergesi olarak kabul edilir. Borsalara daha fazla BTC taşınmasıyla birlikte, fiyatlarda daha fazla düşüş beklenebilir.

Ayrıca CryptoQuant, 13 Eylül’deki ABD tüketici fiyat endeksi okumasının ardından BTC borsa girişlerinde ani bir artış olduğunu bildirdi. Bu durum, okumadan birkaç saat sonra lider coin’in fiyatında %10’luk bir düşüşe yol açtı.

Rapora göre,

Bitcoin hareketlerinin çoğunluğu spot borsadan (Coinbase) türev borsaya (Huobi) ve ağırlıklı olarak 3-6 aylık balina adreslerine doğru oldu.

Bitcoin Akışı Sıkıntı Yaratabilir

Ayrıca, IntoTheBlock’tan alınan veriler, geçen ay BTC tutan büyük adreslerde yaşanan akış yönünde önemli bir düşüş olduğunu gösterdi.

Büyük cüzdanlarda yaşanan net akışta bir artış görüldüğünde, bu kategorideki sahiplerin birikim yaptığı anlamına gelir. Düşüş ise büyük sahiplerin varlıklarında bir azalma olduğunu gösterir. Geçtiğimiz ay, BTC için büyük sahip net akışı %100 oranında azaldı.

Ayrıca, son 90 gün içinde de aynı ölçüde bir düşüş kaydedilmişti. Büyük cüzdanlarda yaşanan net akıştaki artış genellikle bir varlığın fiyatındaki yükselişin habercisi olduğundan, BTC’nin büyük sahiplerinin net akışındaki düşüşün devam etmesi fiyatının daha da düşmesine neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanından Bitcoin Madenciliği Övgüsü!
MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanından Bitcoin Madenciliği Övgüsü!
Teknik Analiz: Kripto Para Devleri Bitcoin Ve Ethereum’da Son Durum!
Teknik Analiz: Kripto Para Devleri Bitcoin Ve Ethereum’da Son Durum!
Robert Kiyosaki: Amerikalılar, Bu Kripto Paraya Yatırım Yapın!
Robert Kiyosaki: Amerikalılar, Bu Kripto Paraya Yatırım Yapın!
Analistten BTC, ATOM, DOT ve FTT Yorumu: Bu Altcoin’i Sevmiyor!
Analistten BTC, ATOM, DOT ve FTT Yorumu: Bu Altcoin’i Sevmiyor!
Yatırımcılar Dikkat! Bitcoin’de Bu Veriler Hayati Önem Taşıyor!
Yatırımcılar Dikkat! Bitcoin’de Bu Veriler Hayati Önem Taşıyor!
Bitcoin’de Aşırı Korku Durumuna Geri Mi Dönüyoruz? Fiyat Ne Olacak?
Bitcoin’de Aşırı Korku Durumuna Geri Mi Dönüyoruz? Fiyat Ne Olacak?
Dikkat! Kıdemli Analistten Çarpıcı Bitcoin (BTC) Dip Seviyesi Yorumu!
Dikkat! Kıdemli Analistten Çarpıcı Bitcoin (BTC) Dip Seviyesi Yorumu!
Bitcoin Madencileri İçin Her Şey Zorlaşıyor! Sonu Nereye Varacak?
Bitcoin Madencileri İçin Her Şey Zorlaşıyor! Sonu Nereye Varacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022