Kripto evrenine yeni bir soluk getireceği düşünülen ''Bitcoin Akademisi'' ünlü şarkıcı Jay-Z ve ortağı Jack Dorsey tarafından başlatıldı.

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Efsanevi New York hip-hop sanatçısı ve yapımcısı Jay-Z, Cash App’in kurucusu Jack Dorsey ile güçlerini birleştirdi ve “eğitim güçtür” demokratik vizyonunu savunan bir eğitim programı olan “Bitcoin Akademisi”ni başlattı.

Neler Vaad Ediyor?

New York City’deki Marcy Project toplu konut kompleksi sakinleri için özel olarak mevcut olan program, 22 Haziran’da başlayacak ve hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılım seçenekleriyle 7 Eylül’e kadar sürecek. Ücretsiz eğitim programı, finansal bilgilere erişimi artırmak ve kapsayıcı fırsatları teşvik etmek için tasarlanmış durumda.

Black Bitcoin Billionaire’den eğitimciler Lamar Wilson ve Crypto Blockchain Plug’tan Najah J. Roberts tarafından öğretilen, derslerin belirli ayrıntıları şu anda seyrek, ancak genel finans literatürünün yanı sıra Bitcoin için gereklilik, fayda ve vizyonu çevreleyen konuların hepsi hakkında eğitim verilmesi bekleniyor.

5 ile 17 yaş arası çocuklar da cumartesi etkinliklerinden ikisinde “Kripto Çocuklar Kampı”na katılmaya teşvik edilirken, yetişkin katılımcılara taşınabilir bir Wi-Fi erişim noktası cihazı, bir yıllık sınırlı veri planı ve gerekirse bir akıllı telefon verilecek.

Beklenti Nedir?

Dorsey, Afrika, Orta ve Güney Amerika nüfusunun küçük bir bölümünü destekleyen Bitcoin girişimlerinin sonuçlarından ilham aldığını söyledi. Genel hedefin “güçlü araçları insanlar için daha erişilebilir hale getirmenin onların daha fazla bağımsızlık inşa etmelerini sağladığını kanıtlamak” olduğunu belirtti.

Önde gelen kripto para varlığına yönelik olası kayırmacılık veya maksimalizm korkularını gideren Dorsey, programın Bitcoin’in öğretilmesinin ötesine “uzun vadeli düşünme, yerel ekonomiler ve özgüven” konulu sohbetlere geçmeyi hedeflediğini ifade etti.

Dorsey ve Jay-Z – kişisel adı Shawn Carter – hem kripto para birimi hem de Web3 ortamın sesi olan bilinçli figürler olarak gösteriliyorlar. Carter, CryptoPunk avatarı ve blok zincirinde sanatsal özerklik tutkusu ile ön plana çıkıyor.

İkili, Tidal adlı multi-milyon dolarlık bir müzik plak şirketine sahip ve bu konuda geçen yıl NFT’leri sistemlerine entegre etmek konusundaki arzularını belli ettiler.