X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Bitcoin İçin Ünlü Şarkıcı Ve Ortağından Büyük Adım!

Kripto evrenine yeni bir soluk getireceği düşünülen ''Bitcoin Akademisi'' ünlü şarkıcı Jay-Z ve ortağı Jack Dorsey tarafından başlatıldı.
23:45
9 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Efsanevi New York hip-hop sanatçısı ve yapımcısı Jay-Z, Cash App’in kurucusu Jack Dorsey ile güçlerini birleştirdi ve “eğitim güçtür” demokratik vizyonunu savunan bir eğitim programı olan “Bitcoin Akademisi”ni başlattı.

Neler Vaad Ediyor?

New York City’deki Marcy Project toplu konut kompleksi sakinleri için özel olarak mevcut olan program, 22 Haziran’da başlayacak ve hem yüz yüze hem de çevrimiçi katılım seçenekleriyle 7 Eylül’e kadar sürecek. Ücretsiz eğitim programı, finansal bilgilere erişimi artırmak ve kapsayıcı fırsatları teşvik etmek için tasarlanmış durumda.

Black Bitcoin Billionaire’den eğitimciler Lamar Wilson ve Crypto Blockchain Plug’tan Najah J. Roberts tarafından öğretilen, derslerin belirli ayrıntıları şu anda seyrek, ancak genel finans literatürünün yanı sıra Bitcoin için gereklilik, fayda ve vizyonu çevreleyen konuların hepsi hakkında eğitim verilmesi bekleniyor.

5 ile 17 yaş arası çocuklar da cumartesi etkinliklerinden ikisinde “Kripto Çocuklar Kampı”na katılmaya teşvik edilirken, yetişkin katılımcılara taşınabilir bir Wi-Fi erişim noktası cihazı, bir yıllık sınırlı veri planı ve gerekirse bir akıllı telefon verilecek.

Beklenti Nedir?

Dorsey, Afrika, Orta ve Güney Amerika nüfusunun küçük bir bölümünü destekleyen Bitcoin girişimlerinin sonuçlarından ilham aldığını söyledi. Genel hedefin “güçlü araçları insanlar için daha erişilebilir hale getirmenin onların daha fazla bağımsızlık inşa etmelerini sağladığını kanıtlamak” olduğunu belirtti.

Önde gelen kripto para varlığına yönelik olası kayırmacılık veya maksimalizm korkularını gideren Dorsey, programın Bitcoin’in öğretilmesinin ötesine “uzun vadeli düşünme, yerel ekonomiler ve özgüven” konulu sohbetlere geçmeyi hedeflediğini ifade etti.

Dorsey ve Jay-Z – kişisel adı Shawn Carter – hem kripto para birimi hem de Web3 ortamın sesi olan bilinçli figürler olarak gösteriliyorlar. Carter, CryptoPunk avatarı ve blok zincirinde sanatsal özerklik tutkusu ile ön plana çıkıyor.

İkili, Tidal adlı multi-milyon dolarlık bir müzik plak şirketine sahip ve bu konuda geçen yıl NFT’leri sistemlerine entegre etmek konusundaki arzularını belli ettiler.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Analist, BTC Adına Yakın Vadeli Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Analist, BTC Adına Yakın Vadeli Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Sıcak Gelişme: Kripto Para Planları İfşa Oldu! Bitcoin Yükseliyor!
Sıcak Gelişme: Kripto Para Planları İfşa Oldu! Bitcoin Yükseliyor!
Harvard Ekonomi Profesöründen Korkutan Bitcoin Uyarısı: Er ya da Geç..!
Harvard Ekonomi Profesöründen Korkutan Bitcoin Uyarısı: Er ya da Geç..!
Mayıs 2021 Düşüşünü Bilmişti: Analistin BTC Tahmini!
Mayıs 2021 Düşüşünü Bilmişti: Analistin BTC Tahmini!
Bitcoin Mi Yumurtadan, Yumurta Mı Bitcoin’den? FED’den Bir Garip Rapor!
Bitcoin Mi Yumurtadan, Yumurta Mı Bitcoin’den? FED’den Bir Garip Rapor!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Kripto Para Piyasası Düşüşte: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
ARK Invest CEO’su, On-Chain Metriklerine İşaret Etti: Bitcoin (BTC) Dip Fiyat Seviyelerine Ulaştı mı?
ARK Invest CEO’su, On-Chain Metriklerine İşaret Etti: Bitcoin (BTC) Dip Fiyat Seviyelerine Ulaştı mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bu Blockchain NFT Alanında İkinci Sırada Yerini Sağlamlaştırıyor!
Ünlü Aktör Anthony Hopkins de NFT Kervanına Katıldı!
Goblintown NFT BAYC’i Tahtından Etti
Fırsattan İstifade Mi? NFT ve Metaverse!
Son Teknik Analizler
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022