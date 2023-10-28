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Bitcoin İçin Şok Uyarı! Analist “İnanması Zor Ama” Diyerek Paylaştı!

Özet

  • Kripto analisti Justin Bennett, Bitcoin'in fiyatında sert bir düşüş öngörüsünde bulundu.
  • Analist en büyük kripto paranın mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 54 oranında düşebileceğini belirtti.
  • Bennett, bu öngörüsü geçmişte yaşanan olaylara ve Bitcoin'in borsa ile olan korelasyonuna dayanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:32
28 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para analisti ve trader’ı Justin Bennett, geçtiğimiz hafta boyunca çift haneli kazanç görerek dikkat çeken bir çıkış yapan Bitcoin (BTC) için uyarıda bulundu. Analiste göre en büyük kripto para sert şekilde düşebilir.

Bennett’in Bitcoin’de Yüzde 54’lük Düşüş Öngörüsü

Bennett, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki tarihsel korelasyona dayanarak en büyük kripto paranın mevcut seviyeden yüzde 54 oranında düşebileceğini söyledi. Analiste göre borsadaki dik düşüş S&P 500 hisse senedi endeksinin yüzde 25 oranında düştüğü Şubat ve Mart 2020’de yaşananlara benzer bir Bitcoin çöküşünü tetikleyebilir.

Analistin dikkat çektiği o dönemde Bitcoin’in fiyatı yaklaşık yüzde 50 düşüşle 10 bin 500 dolardan 3 bin 782 dolara kadar gerilemişti:

Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum; BTC’nin hala 25 bin dolar ve muhtemelen 15 bin dolardaki son dip seviyesini süpüreceğini düşünüyorum. Hisse senetlerine, yani S&P 500 endeksine ve 3 bin 255 bölgesi gelene kadar buna kadar inanmak zor ama S&P 500’de olaca yüzde 23’lük bir düzeltme Bitcoin’i sizce nasıl etkiler? Kesin olarak bilmek imkansız ama son yüzde 25’lik düzeltme sırasında neler olduğunu biliyoruz.

Bennett’in öngörüsü S&P 500 endeksinin 2021’de bir destek seviyesine dönüşmeden önce 2020 boyunca bir direnç olarak endeksin önünde bariyer görevi gören 3 bin 255 seviyesi civarına düşeceği yönünde. Bennett’in paylaştığı grafiğine göre 3 bin 255 seviyesi aynı zamanda endeksin uzun vadeli yükselen trend çizgisiyle de aynı hizada bulunuyor oluşuyla da çekim gücünü artırıyor.

Analiste Göre Bitcoin İle Borsa Arasındaki Ayrışma Kalıcı Değil

Bennett ayrıca Bitcoin’in bu ay borsa karşısında yaptığı olağanüstü güç gösterisine rağmen korelasyonların tıpkı piyasalar gibi inişli çıkışlı olduğunun altını çizerek, bu ayrışmanın kalıcı olmadığını söyledi. Analiste göre Bitcoin ile borsa arasında ayrışma kalıcı değil ve korelasyon yakında normale dönecek:

Hisse senetleri buradan düşece olursa kripto para piyasası da onu takip edecektir. Bunun gerçekleşmesi sadece bir zaman meselesi.

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