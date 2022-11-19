Daha fazla fiyat düzeltmesi yaşanacağına dair korkuların arttığı bir ortamda Bitcoin (BTC), boğalar ve ayılar arasında günlerce süren mücadelenin ardından 17 bin dolar seviyesinin altında bir miktar güç bulmayı başardı. Peki BTC için sırada ne var?

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Daha fazla fiyat düzeltmesi yaşanacağına dair korkuların arttığı bir ortamda Bitcoin (BTC), boğalar ve ayılar arasında günlerce süren mücadelenin ardından 17 bin dolar seviyesinin altında bir miktar güç bulmayı başardı. Kripto para borsası FTX’in iflasının neden olduğu yüksek volatilitenin en azından şimdilik düşmüş olmasıyla BTC’nin yeni trend arayışına girebileceği üzerinde durulmaya başlandı.

Bitcoin için Sırada Ne Var?

Kitco News analisti Jim Wyckoff 18 Kasım’da Bitcoin’in aşağı yönde bir fiyat kırılımı tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte, son fiyat hareketine göre en büyük kripto paranın daha fazla kayıpları sınırlandırmaya yardımcı olacak yeni bir güç kazanmış gibi göründüğünü belirterek şunları söyledi:

Son fiyat hareketleri günlük grafikte düşüş eğilimli bir flama formasyonu oluşturdu. Ancak boğalar, formasyondan aşağı yönde bir fiyat “kırılımını” önlemek için fiyatı dengede tuttu. Boğalar bu haftanın sonlarına doğru biraz güç kazandı ancak ayılar hala genel olarak kısa vadede teknik avantaja sahipler.

Ayrıca, 16 bin 200 dolardan oluşan destek seviyesinin üzerinde kalmaya çalışırken Bitcoin’in aşağı yönde momentumunu tüketmeye başladığı, hatta tamamen tükettiği görülüyor. Bununla birlikte en büyük kripto para, son haftalarda önemli bir destek pozisyonu olarak hareket eden 18 bin dolar seviyesinin altında işlem görüyor. İlginç bir şekilde, BTC 2021’den bu yana güçlü bir satış baskısı altında ve analistler, aşağı yönlü baskının yeniden etkin hale gelmesi halinde Bitcoin’in 10 bin dolara kadar potansiyel bir düzeltme ile karşı karşıya kalacağını savunuyor.

Gerçekten de piyasa, kripto para borası FTX’in çöküşünün tüm etkileriyle karşı karşıya bırakıldığında Bitcoin’in sert şekilde düşerek 13 bin ila 10 bin dolar aralığın gerilemesi bekleniyordu ancak henüz beklendiği gibi bir düşüş olmadı. Öte yandan piyasa uzmanları Bitcoin’in bu aralığa gerilemesinin önemli bir alım baskısını tetikleyeceği ve fiyatın hızla yukarı yönde hareket edeceği üzerinde durarak böyle bir düşüşün pozitif bir düşüş olacağının altını çiziyorlar.

Bitcoin Teknik Analizi

Bitcoin’in kısa vadede istikrarlı duruyor olmasına rağmen, varlığın teknik analizi düşüşe işaret ediyor ve özet gösterge BTC için 14 ile “sat” sinyali veriyor. Hareketli ortalama göstergesi ise 13 ile “güçlü sat” sinyali verirken, osilatörler göstergesi 8 ile “nötr” seviyesinde bulunuyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,99 düşüşle 16 bin 614 dolardan alınıp satılıyor. Bu noktada BTC’nin 30 günde yüzde 15’e yakın değer kaybettiğinin altını çizelim.