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Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve FTX krizi nedeniyle büyük darbe alırken, ABD’den gelecek güncel veriler büyük önem teşkil ediyor.

Fed, En Büyük Belirleyici Unsur!

Hem ABD ve hem de dış piyasaya yön veren FED faiz kararının belirleneceği Aralık ayı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Kripto para yatırımcısının da merakla beklediği Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak. Toplantıların ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30’da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek önemli kararlar açıklayacak. Fed’in yıl boyunca 75 baz puanlık bir dizi faiz artışının ardından hangi yönde bir oran belirleyeceği büyük önem teşkil ediyor. Ancak yarınki faiz artırımının öncekilerden daha düşük olması bekleniyor. Piyasanın daha düşük bir faiz artırımı beklemesinin nedeni, ABD Merkez Bankası Başkanı’nın bu yılın başlarında faiz artırımlarının Aralık ayında düşürüleceğini duyurması.

Kripto para uzmanı Steven Walgenbach’a göre, eğer Powell sözünde durursa Bitcoin yeniden ivme kazanabilir. Faiz oranı artışının 50 baz puan veya daha düşük olması durumunda, küresel finans ve kripto para piyasaları küçük ila orta ölçekli bir rahatlama rallisi yaşayacak. Öte yandan, faiz artışı 50 baz puanın üzerine çıkarsa, genel olarak fiyatlar daha da düşecek. CoinMarketCap’e göre, Bitcoin son 24 saatte %1,39 düştü ve an itibariyle 16.945 dolardan işlem görüyor. Analiste göre, BTC‘nin fiyatı bu süre zarfında konsolidasyon sürecinde ve son 2 hafta boyunca yatay yönde ilerliyor. Uzman, BTC’nin yeniden artış kaydedebilmesi için Fed’den gelecek haberlerin en büyük belirleyici unsur olacağının altını çizdi.

Musk’tan Faiz ve Resesyon Uyarısı!

Bitcoin’in fiyatı, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın 30 Kasım’da Brooking Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmasını yapmasından birkaç saat önce sonunda yükselmişti. Açıkçası, ABD Federal Rezervinin faiz oranı politikasının Bitcoin fiyatı üzerinde büyük bir etkisi var. Cuma günü, Tesla CEO’su Elon Musk, Federal Rezerv’in bu hafta duyurmayı planladığı faiz oranı artışına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Musk, faiz oranındaki daha fazla artışın resesyonu “büyük ölçüde” büyütebileceğini belirtti. Ekim ayında, Musk resesyonun 2 yıl sürebileceğini iddia etmişti. Musk‘ın son tweet’inden sonra, Bitcoin %0,23 artışla 17.171,96 dolardan işlem gördü. Fed, kırk yılı aşkın bir süredir en yüksek seviyesine yaklaşan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırma kampanyasının son aşamalarına yaklaşıyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz aylarda merkez bankası, faiz oranını birkaç kez artırdı Önde gelen analistlerden Tone Vays de BTC’nin mevcut seviyesinden %13 düşerek 16.000 doların altına çakılacağını iddia etti.