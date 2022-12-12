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Bitcoin İçin En Kötü Senaryo Açıklandı! Tecrübeli Analistten ‘Yok Artık’ Dedirten Tahmin!

Uzmanlar Bitcoin'de (BTC) dip seviyenin henüz görülüp görülmediğine odaklanırken, kıdemli bir analist en kötü senaryonun yaşanmadığını iddia ediyor. 
16:00
12 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Uzmanlar Bitcoin’de (BTC) dip seviyenin henüz görülüp görülmediğine odaklanırken, kıdemli bir analist en kötü senaryonun yaşanmadığını iddia ediyor.

Aykırı Tahmin!

Kripto para piyasası, haftalardır hem makroekonomik belirsizlik hem de  FTX krizinin yol açtığı domino etkisi ile mücadele ediyor. Durum böyleyken, Bitcoin de 17.000 dolar seviyesinin altına düşerek endişe yaratmaya devam ediyor. Kripto para piyasasında Mags olarak bilinen analist, Bitoin’de bir sonraki seviyeyi tahmin ederken mevcut faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Uzmana göre, 14.000 doların kaybedilmesi durumunda BTC  10.000  dolara kadar düşebilir. Ancak, Mags mevcut durumun daha da kötüye gitmesi durumunda ise BTC’nin 500 dolara çakılmasının sürpriz olmayacağını iddia etti. Mags’a göre BTC değer kaybetmeden önce  2023’te 17.000 dolar civarında uzun bir süre kalabilir. Stratejist yaptığı açıklamada “10.000  ila 14.000  dolar arasındaki fiyat, en kötü senaryo değil. Birçok analist ve yatırımcı, bu seviyelere işaret ediyor. En kötü senaryo BTC’nin aylarca 500 dolar aralığında hareket etmesi olacak. Birçok yatırımcı, büyük kayıplar yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

Ancak bazı ekonomistler uzun vadede çok daha iyimser bir tablo çiziyor. Kişisel finans kitabı “Zengin Baba, Yoksul Baba”ın yazarı Robert Kiyosaki, Federal Rezerv’in trilyonlarca dolar basma olasılığına rağmen Bitcoin yatırımcısının gelecekte “daha da zenginleşeceğini” öne sürdü.  Bitcoin yatırımcıları hem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hem de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bu hafta yapılması nedeniyle nefeslerini tuttu. ABD’den gelecek veriler Bitcoin fiyatı üzerinde büyük oranda etkili olacak.. Bitcoin, an itibariyle 16.970 dolardan işlem görüyor. BTC, son 24 saatte %1,18 ve önceki yedi günde %2,05 değer kaybetti. Ancak mevcut fiyat 30 gün öncesine göre %0,72 daha yüksek. BTC’nin piyasa değeri ise 326,38 milyar dolar seviyesinde.

Katalizöre İhtiyaç Var!

Bazı analistler, hisse senetleri ve kripto paralarda yaşanan mevcut ayı piyasasının daha uzun sürebileceğini iddia ettiler. Bitcoin (BTC) 17.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken, yatırımcılar gelecek haftaki enflasyon ve faiz oranı açıklamalarını bekliyor. Bitcoin’in hisse senetleri ile korelasyonu da devam ediyor. Kripto para piyasası Fed ve FTX faktörünün neden olduğu satış baskısının altında hareket etmeye devam ediyor.

 

Uzmanlara  göre, somut bir katalizör gelene kadar Bitcoin dar bir aralıkta işlem görmeye devam edebilir. Analistlere göre, Bitcoin’in bir sonraki hamlesini tahmin etmek için kritik direnç seviyelerinin geçilmesi gerekiyor.

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