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Bitcoin İçin Dönüm Niteliğinde Anlaşma! Sayıları Her Gün Artıyor!

Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana yaşanan ve hala derinliğini koruyan kripto kışına rağmen, kriptoya bağlı bazı sektörlerde ciddi büyümeler yaşandı.
23:00
25 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaynaklardan alınan haberlere göre, kripto para ATM firması Bitcoin Depot, halka açılmak için özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) ile bir anlaşma yaptı. Şirkete yaklaşık 885 milyon dolar değerinde bir anlaşmada, Bitcoin Depot muhtemelen SPAC GSR II Meteora Acquisition Corp. ile birleşecek. Anlaşmanın bugün açıklanması bekleniyor. Şirketin halka arzından sonra satın almaları sürdüreceği yönünde spekülasyonlar da bulunuyor.

Depot Kimdir?

Bitcoin Depot, Atlanta merkezli, dünyanın en hızlı büyüyen kripto ATM şirketlerinden birisi konumunda. Şirket, ABD ve Kanada’da 7.000’den fazla Crypto ATM’si işletiyor. Geleneksel otomatik vezne makinelerinden farklı olarak, Bitcoin Depot, genellikle bir QR kodunu tarayarak Bitcoin veya başka herhangi bir dijital para birimi satın almak için nakit paranın kullanılabileceği kiosklar olarak dikkat çekiyor. Tüketicilerin banka hesaplarını veya kredi kartlarını dijital cüzdanlarına bağlamaları gerekmediğinden, Bitcoin ATM’leri insanların kripto para birimlerine erişimini kolaylaştırıyor.

Küresel olarak, çoğunluğu ABD’de olmak üzere yaklaşık 40.000 Bitcoin ATM’si bulunuyor. Bitcoin Depot’un, piyasada bir gerileme olduğunda ve kripto piyasasının düşüş eğilimi gösteren bir ticaret modeli izlediğinde bile büyümeye devam ettiğini iddia etmesi dikkat çekici olmuştu.

İkinci çeyrekte şirket, artan kullanıcı sayısı sayesinde rekor satışlar açıkladı. Son zamanlarda Bitcoin Depot, müşterilerin şirketin mobil uygulaması ve fiziksel kioskları aracılığıyla kripto para birimi satın almak için 8.000’den fazla mağazada nakit kullanmalarını sağlayan bir ürünü piyasaya sürdükten sonra dikkat çekti.

Bitcoin ATM’leriyle İlgili Endişeler Neler?

Kara para aklama, dolandırıcılık ve diğer dolandırıcılık riskini artırdıkları için Bitcoin ATM’lerinin kullanılmasıyla ilgili bazı endişeler var. Bu yılın başlarında, kripto endüstrisini desteklediği bilinen Singapur, güvenlik sorunları nedeniyle bitcoin ATM’lerini yasaklamaya karar verdi. Artan faiz oranları ve enflasyon nedeniyle iş ortamındaki mevcut zorluklar, SPAC’leri bile çok etkiledi ve bu nedenle yatırımcılar için bir endişe kaynağı oldu.

SPAC’ler aracılığıyla yapılan birleşmeler, daha önce benimsenen geleneksel halka arz yöntemine (IPO) kıyasla bugünlerde oldukça yaygın hale geldi.

SPAC nedir?

Halk arasında boş çek şirketi olarak bilinen bir SPAC, bir borsada işlem gören ve mevcut bir şirketi satın almak veya onunla birleşmek için halka arz yoluyla yatırımcılardan sermaye toplayan bir firmadır. Anlaşma tamamlandığında, halka açılan şirket borsada SPAC’ın yerini alır. Geçmişte, çeşitli kripto para birimi şirketleri de SPAC’ler aracılığıyla halka açıldı; bunlara Bakkt Holdings Inc. ve Cipher Mining Technologies Inc. dahil.

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