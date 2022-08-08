X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Bitcoin için Doğru Zaman mı? BTC’de Beklenen Kırılıma Doğru

Bitcoin Bakiye Hacmi (OBV), yatırımcıların ticaret kararları almalarına yardımcı olan önemli bir birikim ve dağıtım metriğidir. Metrikte beklenen kırılıma yaklaşılmış durumda.
15:10
8 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin Bakiye Hacmi (OBV), yatırımcıların ticaret kararları almalarına yardımcı olan önemli bir birikim ve dağıtım metriğidir. Kripto para piyasaları, şu anda Bitcoin’de uzun bir birikim dönemine tanık oluyor. Analistler, mevcut birikim döneminin sonuna gelmiş olabileceğini belirtiyor. Bitcoin OBV metriğinden elde edilen veriler de bunu açık bir şekilde destekliyor. Sonuç olarak, piyasalar bir yükseliş trendinde olduğunda yakında dağıtım aşamasına geçilebilir.

OBV Metriğinde Kritik Kırılım

Anonim kripto para analisti Titan of Crypto, Twitter’daki takipçileri ile Bitcoin‘in OBV’sinin son durumunu paylaştı. 2012 yılına ait geçmiş veriler dikkate alındığında, OBV’nin trend çizgisindeki kırılım, BTC’de birikimin sonuna gelindiğini gösteriyor olabilir.

2013’ün Kasım ayında Bitcoin, bin 100 doların üzerine çıkmasının ardından 2014’e girerken geçtiğimiz aylarda elde ettiği kazanımlarını dağıtmaya başladı. Ayılar, varlığın birikim aşamasında olduğu 2017 yılına kadar oyunun kontrolünü elinde tuttular ve ayı piyasalarının dondurucu etkisinin atlatılarak ısınmaya başlamasından önce BTC fiyatı 16 bin doların üzerine çıkarak zirve yaptı. Dağıtım dönemi OBV’nin kırılımıyla başladı. Aynı model 2019 ve 2020 birikim dönemlerinde de görüldü.

Yukarıdaki BTC OBV grafiğinde görüldüğü gibi, metrik kırılım için hazırlanıyor gibi görünüyor. Böyle bir kırılım, BTC’nin Haziran ortasından bu yana tanık olduğu 24 bin dolarlık direnç seviyesinin üzerinde bir rallinin fitilini ateşleyebilir.

Hedef 28 Bin Dolar ve Üzeri

Ek olarak, Bitcoin’in İkili CDD metriği şu anda sıfır değerini gösteriyor. Bu, düşük LTH (kısa vadeli yatırımcılar) hareketini işaret ederken, varlığın LTH’sinin BTC’lerini daha uzun süre ile tuttuğuna dair işaretler verdiği anlamına geliyor.

Bitcoin, yazım sırasında 24 bin 90 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte değerini yüzde 4,8 artırdı. En büyük kripto para 6 Haziran’da ulaştığı 31 bin doların üzerinde kalamayarak düşüşe geçmesinden beri 24 bin dolardaki güçlü direnci kırma mücadelesi veriyor. Haziran ayı özellikle BTC fiyatına ağır bir darbe vurdu ve fiyatın 18 Haziran’da 17 bin 708 dolara kadar gerilediği görüldü.

BTC, son 24 saat içinde önemli bir geri dönüş işareti veriyor. Piyasalar uzun zamandır beklenen yükselişi beklerken, varlık şu anda 24 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunma mücadelesinde. CMC topluluğu, BTC’nin muhtemelen Ağustos ayını 28 bin doların üzerinde kapatacağını tahmin ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
İlgili Yazılar
Bitcoin’de 27 Bin Doları İşaret Eden Analistten “Korunmalı” Şartı
Bitcoin’de 27 Bin Doları İşaret Eden Analistten “Korunmalı” Şartı
Uzman Görüşü: BlackRock ve Coinbase Ortaklığı Bitcoin’i Bu Seviyeye Taşıyabilir
Uzman Görüşü: BlackRock ve Coinbase Ortaklığı Bitcoin’i Bu Seviyeye Taşıyabilir
Bloomberg: Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi İçin Gözünüz Bu Grafikte Olsun!
Bloomberg: Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi İçin Gözünüz Bu Grafikte Olsun!
4 Kritik Veri Açıklandı: Bitcoin, Kısa Vadede Hangi Yöne Gidecek?
4 Kritik Veri Açıklandı: Bitcoin, Kısa Vadede Hangi Yöne Gidecek?
Elon Musk’tan Bitcoin Yatırımcılarını Sevindirecek Açıklama! İşte Detaylar!
Elon Musk’tan Bitcoin Yatırımcılarını Sevindirecek Açıklama! İşte Detaylar!
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Tecrübeli Analist Bitcoin ve 3 Altcoin için Son Analizini Paylaştı: Parlak Görünüyor
Tecrübeli Analist Bitcoin ve 3 Altcoin için Son Analizini Paylaştı: Parlak Görünüyor
Ünlü Analist Davis’den Dikkat Çeken Bitcoin Uyarısı: “Onlara Satmayın”
Ünlü Analist Davis’den Dikkat Çeken Bitcoin Uyarısı: “Onlara Satmayın”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
2022 2. Çeyrekte Neler Yaşadık: NFT, DeFi, Stablecoin ve Kripto Piyasası
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022