Bitcoin Bakiye Hacmi (OBV), yatırımcıların ticaret kararları almalarına yardımcı olan önemli bir birikim ve dağıtım metriğidir. Metrikte beklenen kırılıma yaklaşılmış durumda.

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Bitcoin Bakiye Hacmi (OBV), yatırımcıların ticaret kararları almalarına yardımcı olan önemli bir birikim ve dağıtım metriğidir. Kripto para piyasaları, şu anda Bitcoin’de uzun bir birikim dönemine tanık oluyor. Analistler, mevcut birikim döneminin sonuna gelmiş olabileceğini belirtiyor. Bitcoin OBV metriğinden elde edilen veriler de bunu açık bir şekilde destekliyor. Sonuç olarak, piyasalar bir yükseliş trendinde olduğunda yakında dağıtım aşamasına geçilebilir.

OBV Metriğinde Kritik Kırılım

Anonim kripto para analisti Titan of Crypto, Twitter’daki takipçileri ile Bitcoin‘in OBV’sinin son durumunu paylaştı. 2012 yılına ait geçmiş veriler dikkate alındığında, OBV’nin trend çizgisindeki kırılım, BTC’de birikimin sonuna gelindiğini gösteriyor olabilir.

2013’ün Kasım ayında Bitcoin, bin 100 doların üzerine çıkmasının ardından 2014’e girerken geçtiğimiz aylarda elde ettiği kazanımlarını dağıtmaya başladı. Ayılar, varlığın birikim aşamasında olduğu 2017 yılına kadar oyunun kontrolünü elinde tuttular ve ayı piyasalarının dondurucu etkisinin atlatılarak ısınmaya başlamasından önce BTC fiyatı 16 bin doların üzerine çıkarak zirve yaptı. Dağıtım dönemi OBV’nin kırılımıyla başladı. Aynı model 2019 ve 2020 birikim dönemlerinde de görüldü.

Yukarıdaki BTC OBV grafiğinde görüldüğü gibi, metrik kırılım için hazırlanıyor gibi görünüyor. Böyle bir kırılım, BTC’nin Haziran ortasından bu yana tanık olduğu 24 bin dolarlık direnç seviyesinin üzerinde bir rallinin fitilini ateşleyebilir.

Hedef 28 Bin Dolar ve Üzeri

Ek olarak, Bitcoin’in İkili CDD metriği şu anda sıfır değerini gösteriyor. Bu, düşük LTH (kısa vadeli yatırımcılar) hareketini işaret ederken, varlığın LTH’sinin BTC’lerini daha uzun süre ile tuttuğuna dair işaretler verdiği anlamına geliyor.

Bitcoin, yazım sırasında 24 bin 90 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte değerini yüzde 4,8 artırdı. En büyük kripto para 6 Haziran’da ulaştığı 31 bin doların üzerinde kalamayarak düşüşe geçmesinden beri 24 bin dolardaki güçlü direnci kırma mücadelesi veriyor. Haziran ayı özellikle BTC fiyatına ağır bir darbe vurdu ve fiyatın 18 Haziran’da 17 bin 708 dolara kadar gerilediği görüldü.

BTC, son 24 saat içinde önemli bir geri dönüş işareti veriyor. Piyasalar uzun zamandır beklenen yükselişi beklerken, varlık şu anda 24 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunma mücadelesinde. CMC topluluğu, BTC’nin muhtemelen Ağustos ayını 28 bin doların üzerinde kapatacağını tahmin ediyor.