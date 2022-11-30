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Bitcoin İçin Büyük Gün! Dünyaca Ünlü CEO Bloomberg’e Konuştu! İşte Olacaklar!

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü zamanlarından birini geçirirken, Aralık ayına dair iyimserlik tohumları filizlenmeye başladı. 
11:00
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) tarihinin en kötü zamanlarından birini geçirirken, Aralık ayına dair iyimserlik tohumları filizlenmeye başladı.

Fed’den Sürpriz Faiz Kararı Gelebilir mi?

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasına geri sayım başlarken,  ABD’de daha yavaş bir faiz artırımına yönelik beklentileri güçleniyor. Bitcoin ise  Çarşamba günü yükseldi. Bitcoin, %3,7’ye oranında değer kaydetti ve Singapur’da sabah 10:41 itibariyle yaklaşık 17.010 dolardan işlem gördü. Bu, iki haftanın en yüksek seviyesi. Etherum %4 artarken, Binance Coin ve Dogecoin de değer kazandı. Powell Çarşamba günü Brookings Enstitüsü’nün ev sahipliğinde bir etkinlikte konuşacak. Powell, art arda dört 75 baz puanlık hamlenin ardından yılın son toplantısında 50 puanlık bir faiz artırımı sinyali verebilir. Uzmanlara göre Fed’in parasal sıkılaştırması kripto paralarda %70’e varan düşüşe neden oldu.  Sosyal ticaret platformu Alpha Impact’in CEO’su Hayden Hughes şunları söyledi:

 Bir gecede, Fed’in faiz oranlarını yalnızca 50 baz puan artıracağına dair yorumlar var. Aralık ortasındaki Fed toplantısı yaklaşırken, Bitcoin  genellikle diğer varlık sınıflarına öncülük ettiğinden, hisse senetlerinde ralli görebiliriz

Kripto para piyasaları, Sam Bankman-Fried’in FTX kripto imparatorluğu bu ayın başlarında iflasa uğradığında, yaşanan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Aynı zamanda, kripto para sektöründeki çöküşün domino etkileri yayılırken, ileride daha fazla iflasların olabileceğine dair endişeler var. Göz açıp kapayıncaya kadar endüstri kurtarıcısından kötü adama dönüşen Bankman-Fried’in de Çarşamba günü konuşması bekleniyor. SBF’nin New York Times DealBook Summit’e Bahamalar’dan video konferans yoluyla katılması planlanıyor.

Uzun Vadede İyimserlik Devam Ediyor!

Bitcoin, bir yıl önce  69.000 dolara ulaştıktan sonra sert bir düşüş yaşadı. BTC, zirveden %76 oranında değer kaybetti. Bitcoin, Fed‘in sıkılaştırma politikası ve yüksek faiz oranları nedeniyle büyük darbe aldı. Mevcut zorluklara rağmen analistler, kapitülasyonun bir sonraki boğa koşusunu başlatmak için sağlıklı olduğuna inanıyor.

Glassnode’a göre,  kapitülasyon ayıdan boğa piyasasına geçişi ön ayak olan tutarlı bir olay. Ancak FTX çöküşü sonrası ayı piyasasının uzadığına dair fikir birliği var. 2021’de zirveye ulaştıktan sonra, Bitcon son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Analistlere göre, duyarlılık zayıf kalmaya devam ederken, yakın vadede daha fazla düşüş görebiliriz. Ancak analistler uzun vadede BTC’nin yine ivme kazanacağından emin.

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