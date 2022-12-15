Deneyimli analist ve trader Peter Brandt, en büyük kripto para Bitcoin'in (BTC) aylarca süren sessiz konsolidasyonun ardından büyük bir hareket için hazırlandığını söyledi.

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Deneyimli teknik analist ve trader Peter Brandt, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) aylarca süren sessiz konsolidasyon sürecinin ardından büyük bir hareket için hazırlandığını söyledi. Brandt, bu hazırlığın sonucunda olacaklar konusunda yatırımcıları uyardı.

Yüzde 30’luk Düşüş Kapıda

Kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays ile yeni bir YouTube strateji oturumunda değerlendirmelerde bulunan Peter Brandt, Bitcoin’in teknik durumunun mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 30’luk bir düşüşle temizlik yapılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Bitcoin’in 2017’deki boğa koşusunun ardından çöküşünü öngören Brandt, en büyük kripto para BTC’nin geçen yılki büyük ikili tepe formasyonunun, tersine dönüşten önce başka bir aşağı hareketin güçlü bir habercisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Bitcoin’de yaşadığımız ikili tepeyi, 2021’de parabol kırılımını ve düşen üçgeni baz alırsanız bunların hepsinin hedefi 13 bin dolar civarı. İkili tepe noktasının hedefi aşağıdadır. Dülen üçgenin orada bir hedefi var, ayrıca Bitcoin’de ne zaman bir parabol kırılım olsa yüzde 80’den fazla düzeltme yaşanıyor. Geçmişte yüzde 75, yüzde 76 gibi oranlarda da düzeltmeler oldu. İlla yüzde 80 olması gerekmiyor ama genellikle yüzde 80 oldu.

Brandt, ayrıca geleneksel grafik tekniklerine dayanarak BTC‘nin mevcut konsolidasyon döneminden önceki aşağı yönde momentumu takip edeceğini söyledi:

Bitcoin’de trend aşağı yönlü ve klasik bir grafikçi olarak her zaman herhangi bir konsolidasyon ya da tıkanıklık döneminin, bu tıkanıklıktan önce gelen yönde çözüleceğine inanırım. Bu yüzden benim iddiam, ihtiyaç olmamasına rağmen büyük olasılıkla bir tür daha yıkım yaşayacağımız yönünde. Buna ihtiyacımız yok ama ben kesinlikle Bitcoin’in 18 bin doların üzerinde olacağına dair bahse girmek istemem.

Bitcoin’de O Seviyeyi Bekliyor

Brandt, en büyük kripto paranın 20 bin doların üzerine çıkması ve 22 bin dolar seviyesinin üzerinde sağlam bir destek bulması halinde ortaya koyduğu fiyat senaryosunun boşa çıkacağını da ekleyerek şu ifadeleri kullandı: