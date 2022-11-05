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Bitcoin’in Her Adımını Bilen Tecrübeli Analist “U Dönüşü” Yaptı!

Tecrübeli analist Peter Brandt, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) konusunda geçmişe kıyasla daha iyimser görünüyor.
15:28
5 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto paranın her adımını bilen tecrübeli analist Peter Brandt’ın attığı bir tweet’te en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için yaptığı önceki tahmininden “U dönüşü” yaptığı görüldü.

Analistin “U Dönüşü”

Tecrübeli analist Peter Brandt, Bitcoin’e ilişkin beklentisindeki değişikliğin nedenini açıkça belirtmese de, en büyük kripto paranın başka bir sert fiyat düşüşü görmeyeceğini iddia ederken, bir süre daha düşük seviyelerde seyretmesini beklediğini belirtti. Deneyimli analistin, profil fotoğrafına lazer gözlerle hayat vermiş olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Brandt, 25 Ekim’de BTC‘de sert bir fiyat düşüş olabileceğini, düşüş sırasındaki nihai hedefin 13 bin dolar olduğunu idda etmişti. Brandt, o dönemde Bitcoin’in bir süre için çok az heyecana neden olacağını belirterek, fiyatı yeni zirvelere doğru taşıyacak bir boğa koşusunun 2023’ün sonunda veya 2024’ün başında başlamasının muhtemel göründüğünü ifade etmişti.

Bu noktada Brandt’ın Bitcoin hakkında olumlu görüş bildiren tek analist olmadığını da belirtmek gerekiyor. Perşembe günü kripto veri sağlayıcısı Glassnode’a ait verileri paylaşan tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, Bitcoin adreslerinin sayısının arttığına dikkat çekti. Analiste göre bu genellikle güçlü bir birikimin işaretidir. Martinez, 4 Kasım’da paylaştığı analizinde BTC’nin 21 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapmasının fiyatı 200 haftalık hareketli ortalamaya doğru yani 24 bin dolara kadar taşıyabileceği öngörüsünde bulundu.

Bitcoin için Potansiyel Negatif Senaryo

Öte yandan analistlerin tamamının Bitcoin konusunda iyimser olmadıkları görülüyor. Tecrübeli kripto para analistlerinden il Capo of Crypto, en büyük kripto paranın Kasım ayında 14 bin dolara düşeceği tahminini koruyor. Bitcoin için yaptığı 21 bin dolar öngörüsü gerçekleşen analistin son öngörüsü ise 21 bin 500 dolara bir ralli ve oradan düşüş. Analist, son fiyat hareketinin BTC’yi yükselen kanalın tepesine getirdiğine dikkat çekerek, Bitcoin boğalarını kanalların dürtüsel fiyat hareketleri olmadığı konusunda uyardı. il Capo of Crypto, bunun Bitcoin 14 bin dolara düşmesinden önceki son rahatlama rallisi olduğunu iddia ediyor.

Piyasa uzmanlarına göre hem hisse senedi piyasası hem de kripto para piyasası, yakın zamanda 75 baz puanlık bir faiz artırımına giden Fed‘in Aralık ayında faizleri artırma konusunda frene basacağının umulmasından dolayı yükseliyor. Özellikle bu durum, enflasyon kaynaklı riskten kaçış hissiyatı nedeniyle önemli ölçüde cansız fiyat hareketlerine maruz kalan kripto para gibi riskli varlıklara olan ilgisinin artmasına neden olabilir.

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