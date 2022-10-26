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  •   Bitcoin Hareketlendi Altcoin’ler Fırladı! İşte En Çok Kazandıran Coin’ler!

Bitcoin Hareketlendi Altcoin’ler Fırladı! İşte En Çok Kazandıran Coin’ler!

Bitcoin'in 20.000 doların üzerine çıkmasıyla beraber altcoin'ler önlenemez bir yükselişe başlamış olabilirler. İşte gecenin en çok kazananları!
00:05
26 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasası son derece güçlü bir ralli yaşıyor. Bitcoin nihayet 20.000 dolar fiyat seviyesini aştı ve hala yükselmeye devam ediyor. BTC son 24 saatte %5, son bir saatte ise %1’in üzerinde artış gösterdi. Şu anda 20.100 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan, Ethereum yükseliş hızı bakımından  Bitcoin’i geride bıraktı ve son derece güçlü bir eğilimi gösterdi. ETH son 24 saatte %12 ve son 7 günde %15’in üzerinde artış gösterdi. ETH son 24 saatte %1,24 yükseldiği için Ethereum rallisi hala güçlü bir şekilde devam ediyor.

Kripto Rallisinde Altcoinler Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Bitcoin nispeten istikrarlı bir performans sergiledi ve 18.000 19.000 dolar aralığında dalgalandı. Ancak, bazı altcoin’ler kötü performans göstermeye devam etti ve aşırı dalgalanma gösterdi. Kripto yatırımcıları, altcoin’lerin bugünkü ralliyi yönlendirdiği gerçeğinden memnun olabilirler.

Yazım saati dikkate alındığında, BNB Coin son 24 saat içinde %5 oranında yükseldi ve 289,67 dolar seviyesinden işlem görüyor. Cardano (ADA) bugünkü rallide aşırı güçlü görünmeye devam etti. ADA son 24 saatte %14 arttı ve 0,4125 dolardan işlem görüyor.

Solana geçen haftaki negatif eğilimini kırdı ve güçlü bir duruş gösterdi. SOL son 24 saat içinde %11 oranında değer kazandı. Bu, haftalık toplam kazancını %6’ya çıkardı. Polkadot ve Litecoin, her ikisi de son bir saat içinde %2 arttığı için en güçlü boğa hareketini gösteren coin’ler arasında yer aldılar.

Fiyat Dipte Mi?

Kripto piyasası olumsuz makroekonomik koşullar nedeniyle kötü performans gösteriyordu. Federal Rezerv, niceliksel sıkılaştırma ve faiz oranı artışları yoluyla yüksek enflasyon seviyesiyle mücadele ediyordu. Doların devam eden gücü de kripto piyasasını düşürüyordu.

Ancak bugün dolar endeksi düşerken, kripto piyasasında güçlü bir ralliye tanık oldu. Ancak uzmanlar, kripto dibinin hala yaşanmamış olmayabileceği konusunda uyarıyor. Federal Rezerv hala son derece şahin bir duruş sergiliyor ve muhtemelen 75 baz puanlık bir artışla faiz oranlarını açıklayabilirler. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha fazla enflasyon tehdidi de kripto piyasasını çökertebilir.

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